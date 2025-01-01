Був турботливим батьком чотирьох дітей: на Волині попрощалися з Героєм Ростиславом Шевчиком

Ростислава Володимировича Шевчика.



Про це Ігор Чайка.



"Ростислав народився 11 липня 1979 року. Навчався у ЗОШ №12, Старовижівському професійному ліцеї. Пройшов строкову військову службу. Працював на заводі «Ковельсільмаш», бував на заробітках, займався ремонтами осель ковельчан.



Добрий, працьовитий і товариський, Ростислав був надійним другом, хорошим братом і сином, турботливим батьком чотирьох дітей", - йдеться в повідомленні.



У грудні 2024 року його мобілізували. Пройшов навчання та приєднався до 156-ї ОМБр. З початку літа його підрозділ виконував бойові завдання на Сумщині.



Ростислав Шевчик загинув 9 червня 2025 року в районі села Стецьківка Сумської області.



"Щирі співчуття дітям: Костянтину, Валерії, Ярославу та Діані, брату Олександру, рідним і близьким, усім, хто його знав, любив і поважав", - наголосив Ігор Чайка.



Поховали воїна на Алеї Героїв міського кладовища.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ковельська громада провела його в останню земну дорогуПро це повідомив Ковельський міський голова"Ростислав народився 11 липня 1979 року. Навчався у ЗОШ №12, Старовижівському професійному ліцеї. Пройшов строкову військову службу. Працював на заводі «Ковельсільмаш», бував на заробітках, займався ремонтами осель ковельчан.Добрий, працьовитий і товариський, Ростислав був надійним другом, хорошим братом і сином, турботливим батьком чотирьох дітей", - йдеться в повідомленні.У грудні 2024 року його мобілізували. Пройшов навчання та приєднався до 156-ї ОМБр. З початку літа його підрозділ виконував бойові завдання на Сумщині.Ростислав Шевчик загинув 9 червня 2025 року в районі села Стецьківка Сумської області."Щирі співчуття дітям:та, брату, рідним і близьким, усім, хто його знав, любив і поважав", - наголосив Ігор Чайка.Поховали воїна на Алеї Героїв міського кладовища.

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