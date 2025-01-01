Був турботливим батьком чотирьох дітей: на Волині попрощалися з Героєм Ростиславом Шевчиком

Був турботливим батьком чотирьох дітей: на Волині попрощалися з Героєм Ростиславом Шевчиком
Ковельська громада провела його в останню земну дорогу Ростислава Володимировича Шевчика.

Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.

"Ростислав народився 11 липня 1979 року. Навчався у ЗОШ №12, Старовижівському професійному ліцеї. Пройшов строкову військову службу. Працював на заводі «Ковельсільмаш», бував на заробітках, займався ремонтами осель ковельчан.

Добрий, працьовитий і товариський, Ростислав був надійним другом, хорошим братом і сином, турботливим батьком чотирьох дітей", - йдеться в повідомленні.

У грудні 2024 року його мобілізували. Пройшов навчання та приєднався до 156-ї ОМБр. З початку літа його підрозділ виконував бойові завдання на Сумщині.

Ростислав Шевчик загинув 9 червня 2025 року в районі села Стецьківка Сумської області.

"Щирі співчуття дітям: Костянтину, Валерії, Ярославу та Діані, брату Олександру, рідним і близьким, усім, хто його знав, любив і поважав", - наголосив Ігор Чайка.

Поховали воїна на Алеї Героїв міського кладовища.
Був турботливим батьком чотирьох дітей: на Волині попрощалися з Героєм Ростиславом Шевчиком

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Був турботливим батьком чотирьох дітей: на Волині попрощалися з Героєм Ростиславом Шевчиком
Був турботливим батьком чотирьох дітей: на Волині попрощалися з Героєм Ростиславом Шевчиком
Був турботливим батьком чотирьох дітей: на Волині попрощалися з Героєм Ростиславом Шевчиком

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Герой, Волинь, загиблий
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Я сказала цим родинам: ми не здамося». Як адвокатка з Луцька допомагає сім’ям загиблих військових отримати належні виплати
У Луцьку відкрилося сімейне кафе «Golden Waffles family»: смачні новинки, меню та ціни
Нова квартира та BMW з салону: що задекларувала депутатка Волиньради Юлія Вусенко
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині лікарі провели складну операцію чоловіку з гігантською грижею
Сьогодні, 15:05
Був турботливим батьком чотирьох дітей: на Волині попрощалися з Героєм Ростиславом Шевчиком
Сьогодні, 14:40
Пішла з життя засновниця мережі ювелірних магазинів «Перлина»
Сьогодні, 14:20
Прикордонники не виключають провокацій росії під час навчань у Білорусі, - Демченко
Сьогодні, 14:05
В Україну повернули ще 1245 тіл загиблих українців
Сьогодні, 13:34
Схожі новини
На Сумщині обірвалося життя Героя з Волині Ростислава Шевчика На Сумщині обірвалося життя Героя з Волині Ростислава Шевчика
15 червня, 16:06
Луцьк попрощався ще з двома Героями Олександром Чируком та Іваном Литвіном Луцьк попрощався ще з двома Героями Олександром Чируком та Іваном Литвіном
13 червня, 14:43
Завтра у Луцьку прощатимуться з двома Героями Завтра у Луцьку прощатимуться з двома Героями
12 червня, 19:08
Сьогодні у Луцьку прощатимуться з Героєм Віктором Мельничуком Сьогодні у Луцьку прощатимуться з Героєм Віктором Мельничуком
12 червня, 10:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині лікарі провели складну операцію чоловіку з гігантською грижею
Сьогодні, 15:05
 0
Був турботливим батьком чотирьох дітей: на Волині попрощалися з Героєм Ростиславом Шевчиком
Сьогодні, 14:40
 0
Пішла з життя засновниця мережі ювелірних магазинів «Перлина»
Сьогодні, 14:20
 0
Прикордонники не виключають провокацій росії під час навчань у Білорусі, - Демченко
Сьогодні, 14:05
 0
В Україну повернули ще 1245 тіл загиблих українців
Сьогодні, 13:34
 0
Медіа
відео
1/8