Пішла з життя засновниця мережі ювелірних магазинів «Перлина»

У Луцьку померла– засновниця та керівниця знаної у місті та області мережі магазинів "Перлина".Про це повідомляють на сторінці компанії в інстаграмі.Прощання з Тамарою Леонтіївною відбудеться у вівторок, 17 червня, у Кафедральному соборі Святої трійці. Початок богослужіння – об 11:00. О 12:00 – чин поховання на кладовищі (вулиця Рівненська).Історія мережі ювелірних крамниць "Перлина" сягає своїми коренями в далекий 1965 рік. За понад пів століття крамниці стали справжньою родзинкою та візитівкою — спочатку Луцька, а згодом і Волині. Сьогодні вони є не лише в обласному центрі, а у Ковелі, Володимира та Вараші на Рівненщині.