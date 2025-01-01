Пішла з життя засновниця мережі ювелірних магазинів «Перлина»

Пішла з життя засновниця мережі ювелірних магазинів «Перлина»
У Луцьку померла Тамара Тяпунова – засновниця та керівниця знаної у місті та області мережі магазинів "Перлина".

Про це повідомляють на сторінці компанії в інстаграмі.

Прощання з Тамарою Леонтіївною відбудеться у вівторок, 17 червня, у Кафедральному соборі Святої трійці. Початок богослужіння – об 11:00. О 12:00 – чин поховання на кладовищі (вулиця Рівненська).

Історія мережі ювелірних крамниць "Перлина" сягає своїми коренями в далекий 1965 рік. За понад пів століття крамниці стали справжньою родзинкою та візитівкою — спочатку Луцька, а згодом і Волині. Сьогодні вони є не лише в обласному центрі, а у Ковелі, Володимира та Вараші на Рівненщині.

Пішла з життя засновниця мережі ювелірних магазинів «Перлина»


Пішла з життя засновниця мережі ювелірних магазинів «Перлина»



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