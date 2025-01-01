В Україну повернули ще 1245 тіл загиблих українців
Сьогодні, 13:34
В Україну повернули ще 1245 тіл загиблих українців.
Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.
До України вдалося повернути 6057 тіл загиблих українців. У подальшому правоохоронні органи спільно з експертними установами МВС здійснюватимуть всі необхідні експертизи та проводити ідентифікацію репатрійованих тіл.
Це був останній етап репатріаційних заходів у медах Стамбульських домовленостей.
Нагадаємо, обмін тіл відбувся в межах останніх домовленостей делегацій України та росії у Стамбулі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.
До України вдалося повернути 6057 тіл загиблих українців. У подальшому правоохоронні органи спільно з експертними установами МВС здійснюватимуть всі необхідні експертизи та проводити ідентифікацію репатрійованих тіл.
Це був останній етап репатріаційних заходів у медах Стамбульських домовленостей.
Нагадаємо, обмін тіл відбувся в межах останніх домовленостей делегацій України та росії у Стамбулі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Пішла з життя засновниця мережі ювелірних магазинів «Перлина»
Сьогодні, 14:20
В Україну повернули ще 1245 тіл загиблих українців
Сьогодні, 13:34
У Луцьку чоловік після затримання ТЦК потрапив у реанімацію
Сьогодні, 13:20
«Вікна повилітали, а ікони так і стоять. Ні подряпини»: репортаж із двору луцької багатоповерхівки
Сьогодні, 13:08