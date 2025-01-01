В Україну повернули ще 1245 тіл загиблих українців





Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.



До України вдалося повернути 6057 тіл загиблих українців. У подальшому правоохоронні органи спільно з експертними установами МВС здійснюватимуть всі необхідні експертизи та проводити ідентифікацію репатрійованих тіл.



Це був останній етап репатріаційних заходів у медах Стамбульських домовленостей.



Нагадаємо, обмін тіл відбувся в межах останніх домовленостей делегацій України та росії у Стамбулі.



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