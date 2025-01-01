У Луцьку чоловік після затримання ТЦК потрапив у реанімацію

У Луцьку чоловік після затримання ТЦК потрапив у реанімацію
У Луцьку місцевого жителя Максима Музичука затримали працівники Територіального центру комплектування та соцпідтримки, а через кілька днів він вже був на операційному столі у критичному стані.

Про це на сторінці у фейсбуці розповіла мати постраждалого Лариса.

Рідні стверджують, що 10 червня представники ТЦК затримали Максима на вулиці. Поліції не було, документів не перевіряли.

"Йому залили газ в очі та доставили в обласне ТЦК у Луцьку. Після цього через добу, без ВЛК, його вивезли на полігон у Львівській області. 12 червня він перестав виходити на зв’язок", – розповідає матір.

Завдяки геолокації рідні побачили, що Максима везуть до лікарні Св. Пантелеймона у Львові. Коли вони прибули на місце, то дізналися, що він уже на операційному столі в критичному стані. Діагнози: відкрита черепно-мозкова травма, субдуральна та епідуральні гематоми, численні крововиливи.

Тим часом, поліція Львівщини каже, що попередньо чоловік випав з кузова вантажного автомобіля під час транспортування.

"Як попередньо встановили співробітники Яворівського районного відділу поліції, мобілізований 31-річний мешканець Волинської області, отримав тілесні ушкодження вистрибнувши з кузова вантажного автомобіля під час перевезення на полігон", – зазначають правоохоронці.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Яворівської окружної прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.128 (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Рідні просять про допомогу для лікування Максима

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У Луцьку чоловік після затримання ТЦК потрапив у реанімацію


У Луцьку чоловік після затримання ТЦК потрапив у реанімацію


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