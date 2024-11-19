На Волині лікарі провели складну операцію чоловіку з гігантською грижею

На Волині лікарі провели складну операцію чоловіку з гігантською грижею
У Нововолинській центральній міській лікарні провели складну операцію пацієнту, в якої була вентральна грижа гігантських розмірів.

Про це пише zaxid.net.

«Лікарі вдало провели складне хірургічне втручання пацієнту з вентральною грижею гігантських розмірів. У таких випадках є серйозний ризик стиснення внутрішніх органів після закриття грижових воріт, тому фахівці оперували за методом Раміреса», – йдеться у повідомленні.

У результаті операція пройшла без ускладнень. Пацієнт успішно відновлюється та уже виписаний на амбулаторне лікування.

Додамо, що метод Раміреса – операція або техніка, що використовується у хірургії, особливо при лікуванні гігантських вентральних гриж. Вона включає розрізи апоневрозу зовнішніх косих м'язів та зближення прямих м'язів живота до середньої лінії, що збільшує площу черевної стінки та дозволяє адекватно закрити дефект.



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Теги: Волинь, операція
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