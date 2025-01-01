Росія передала тіла своїх військових разом з полеглими українцями під час останніх репатріацій, - МВС





Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, пише



Після кожної репатріації розпочинається розтин, ретельний огляд слідчим, ДНК-експертизи, перевірка кожної деталі — «складний та тривалий процес». А росія ще й навмисно ускладнює його, стверджує Клименко.



«Тіла повертаються у вкрай понівеченому стані, частини тіл — в різних мішках. Є випадки, коли рештки однієї людини повертають навіть під час різних етапів репатріації», — зауважив міністр.



Окрім того, під час останніх репатріацій Україні передали тіла російських військових, змішані з тілами українців.



«Це могло бути зроблено росіянами навмисно, щоб збільшити кількість переданих тіл та завантажити роботою наших експертів, доповнюючи все це цинічним інформаційним тиском. А може й бути звичним для них недбалим ставленням до власних людей. У будь-якому разі ці тіла ми теж ідентифіковуємо», — наголосив глава МВС.



За його словами, українські експерти працюють «на межі можливого». Україна намагається максимально прискорити процес ідентифікації тіл, однак з кожною великою репатріацією робити це стає складніше, і, «можливо, саме це є метою росії», заявив Клименко.



Нагадаємо, ще до початку повернення загиблих у межах домовленостей у Стамбулі, президент України Володимир Зеленський вже розповідав, що росія хотіла передати тіла своїх громадян разом із загиблими українськими військовими під час обміну.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія повертає Україні тіла загиблих у вкрай понівеченому стані, а під час останніх репатріацій разом з полеглими передали й тіла окупантів.Про це повідомив міністр внутрішніх справ, пише Громадське Після кожної репатріації розпочинається розтин, ретельний огляд слідчим, ДНК-експертизи, перевірка кожної деталі — «складний та тривалий процес». А росія ще й навмисно ускладнює його, стверджує Клименко.«Тіла повертаються у вкрай понівеченому стані, частини тіл — в різних мішках. Є випадки, коли рештки однієї людини повертають навіть під час різних етапів репатріації», — зауважив міністр.Окрім того, під час останніх репатріацій Україні передали тіла російських військових, змішані з тілами українців.«Це могло бути зроблено росіянами навмисно, щоб збільшити кількість переданих тіл та завантажити роботою наших експертів, доповнюючи все це цинічним інформаційним тиском. А може й бути звичним для них недбалим ставленням до власних людей. У будь-якому разі ці тіла ми теж ідентифіковуємо», — наголосив глава МВС.За його словами, українські експерти працюють «на межі можливого». Україна намагається максимально прискорити процес ідентифікації тіл, однак з кожною великою репатріацією робити це стає складніше, і, «можливо, саме це є метою росії», заявив Клименко.Нагадаємо, ще до початку повернення загиблих у межах домовленостей у Стамбулі, президент Українивже розповідав, що росія хотіла передати тіла своїх громадян разом із загиблими українськими військовими під час обміну.

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