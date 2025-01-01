Росія передала тіла своїх військових разом з полеглими українцями під час останніх репатріацій, - МВС

Росія передала тіла своїх військових разом з полеглими українцями під час останніх репатріацій, - МВС
Росія повертає Україні тіла загиблих у вкрай понівеченому стані, а під час останніх репатріацій разом з полеглими передали й тіла окупантів.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, пише Громадське.

Після кожної репатріації розпочинається розтин, ретельний огляд слідчим, ДНК-експертизи, перевірка кожної деталі — «складний та тривалий процес». А росія ще й навмисно ускладнює його, стверджує Клименко.

«Тіла повертаються у вкрай понівеченому стані, частини тіл — в різних мішках. Є випадки, коли рештки однієї людини повертають навіть під час різних етапів репатріації», — зауважив міністр.

Окрім того, під час останніх репатріацій Україні передали тіла російських військових, змішані з тілами українців.

«Це могло бути зроблено росіянами навмисно, щоб збільшити кількість переданих тіл та завантажити роботою наших експертів, доповнюючи все це цинічним інформаційним тиском. А може й бути звичним для них недбалим ставленням до власних людей. У будь-якому разі ці тіла ми теж ідентифіковуємо», — наголосив глава МВС.

За його словами, українські експерти працюють «на межі можливого». Україна намагається максимально прискорити процес ідентифікації тіл, однак з кожною великою репатріацією робити це стає складніше, і, «можливо, саме це є метою росії», заявив Клименко.

Нагадаємо, ще до початку повернення загиблих у межах домовленостей у Стамбулі, президент України Володимир Зеленський вже розповідав, що росія хотіла передати тіла своїх громадян разом із загиблими українськими військовими під час обміну.

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Теги: Росія, війна
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