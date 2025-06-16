Зеленський хоче обговорити з Трампом новий пакет зброї, який Україна готова купити

Володимир Зеленський має намір обговорити з очільником США Дональдом Трампом купівлю наступного оборонного пакету.



Про це глава держави сказав під час спільної пресконференції у Відні з президентом Австрії Александром Ван дер Белленом, пише



"Одне з питань, яке я буду обговорювати з президентом Трампом на зустрічі, щодо оборонного пакету, який Україна готова купити", - йдеться в повідомленні.



Зеленський наголосив на значній ролі американської допомоги в минулі роки цієї, вже тривалої, повномасштабної війни з Росією. Він зазначив, що поки що ніхто не хоче уявляти, як жити і боротись без допомоги Штатів. Наразі розмова зі США про нову допомогу не йде, але Зеленський сподівається обговорити її в розмові з Трампом.



16 червня стало відомо, що президент США Дональд Трамп планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським для двосторонніх переговорів на полях саміту G7 в Канаді.



Зеленський очікується на саміті як гість у вівторок.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президентмає намір обговорити з очільником СШАкупівлю наступного оборонного пакету.Про це глава держави сказав під час спільної пресконференції у Відні з президентом Австрії, пише Українська правда "Одне з питань, яке я буду обговорювати з президентом Трампом на зустрічі, щодо оборонного пакету, який Україна готова купити", - йдеться в повідомленні.Зеленський наголосив на значній ролі американської допомоги в минулі роки цієї, вже тривалої, повномасштабної війни з Росією. Він зазначив, що поки що ніхто не хоче уявляти, як жити і боротись без допомоги Штатів. Наразі розмова зі США про нову допомогу не йде, але Зеленський сподівається обговорити її в розмові з Трампом.16 червня стало відомо, що президент США Дональд Трамп планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським для двосторонніх переговорів на полях саміту G7 в Канаді.Зеленський очікується на саміті як гість у вівторок.

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