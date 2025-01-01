Обстріл Києва: уже відомо про 14 загиблих і 44 поранених
Сьогодні, 08:35
Внаслідок атаки рф на столицю відомо про 14 загиблих та понад 44 потерпілих громадян. Поліція працює на місцях влучань.
Про це у телеграмі повідомляє Національна поліція
Вночі ворог завдав удару по Києву крилатими ракетами, БпЛА та балістикою, прицільно бивши по мирному населенню.
Руйнування та падіння уламків зафіксовані у Дарницькому, Дніпровському, Оболонському, Печерському, Подільському, Святошинському, Соломʼянському та Шевченківському районах столиці.
Пошкоджено житлові будинки, гуртожитки, навчальний заклад, СТО та складські приміщення. У Соломʼянському районі було зруйновано підʼїзд багатоповерхівки. На місці працюють всі екстрені служби, під завалами можуть перебувати люди.
Наразі відомо про 14 загиблих та 44 постраждалих, серед яких одна неповнолітня дівчина.
На місцях працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки. Для ліквідації наслідків та допомоги громадянам залучені всі наряди, по тривозі піднятий особовий склад районних управлінь. Інформація буде оновлюватись.
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Про це у телеграмі повідомляє Національна поліція
Вночі ворог завдав удару по Києву крилатими ракетами, БпЛА та балістикою, прицільно бивши по мирному населенню.
Руйнування та падіння уламків зафіксовані у Дарницькому, Дніпровському, Оболонському, Печерському, Подільському, Святошинському, Соломʼянському та Шевченківському районах столиці.
Пошкоджено житлові будинки, гуртожитки, навчальний заклад, СТО та складські приміщення. У Соломʼянському районі було зруйновано підʼїзд багатоповерхівки. На місці працюють всі екстрені служби, під завалами можуть перебувати люди.
Наразі відомо про 14 загиблих та 44 постраждалих, серед яких одна неповнолітня дівчина.
На місцях працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки. Для ліквідації наслідків та допомоги громадянам залучені всі наряди, по тривозі піднятий особовий склад районних управлінь. Інформація буде оновлюватись.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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