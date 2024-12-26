Цьогоріч на Волині більше ФОПів закрилося, аніж почало діяльність

Цьогоріч на Волині більше ФОПів закрилося, аніж почало діяльність
Від початку 2025 року на Волині кількість підприємців, які припинили свою діяльність, перевищила кількість тих, хто відкрив цього року власний бізнес в області.

Таку інформацію надали у Головному управлінні Державної податкової служби у Волинській області у відповідь на запит, пише Суспільне.

Із початку 2025 року на Волині припинили діяльність 3104 фізичні особи-підприємці. Найбільше серед тих, хто закрив підприємницьку діяльність, працювали у:

- роздрібній торгівлі в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
- роздрібній торгівлі з лотків і на ринках іншими товарами;
- наданні послуг перукарнями та салонами краси;
- вантажному автомобільному транспорті;
- роздрібній торгівлі з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям.

Відкрили власну справу з початку 2025 року 3042 мешканці області. Здебільшого волиняни започаткували бізнес у таких сферах:

- роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет;
- роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
- комп'ютерне програмування;
- інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах;
- вантажний автомобільний транспорт.

Станом на початок червня 2025 року на обліку в податкових органах Волинської області перебуває 46757 фізичних осіб-підприємців.

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Теги: економіка, Волинь
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