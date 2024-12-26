Цьогоріч на Волині більше ФОПів закрилося, аніж почало діяльність
Сьогодні, 09:12
Від початку 2025 року на Волині кількість підприємців, які припинили свою діяльність, перевищила кількість тих, хто відкрив цього року власний бізнес в області.
Таку інформацію надали у Головному управлінні Державної податкової служби у Волинській області у відповідь на запит, пише Суспільне.
Із початку 2025 року на Волині припинили діяльність 3104 фізичні особи-підприємці. Найбільше серед тих, хто закрив підприємницьку діяльність, працювали у:
- роздрібній торгівлі в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
- роздрібній торгівлі з лотків і на ринках іншими товарами;
- наданні послуг перукарнями та салонами краси;
- вантажному автомобільному транспорті;
- роздрібній торгівлі з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям.
Відкрили власну справу з початку 2025 року 3042 мешканці області. Здебільшого волиняни започаткували бізнес у таких сферах:
- роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет;
- роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
- комп'ютерне програмування;
- інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах;
- вантажний автомобільний транспорт.
Станом на початок червня 2025 року на обліку в податкових органах Волинської області перебуває 46757 фізичних осіб-підприємців.
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Таку інформацію надали у Головному управлінні Державної податкової служби у Волинській області у відповідь на запит, пише Суспільне.
Із початку 2025 року на Волині припинили діяльність 3104 фізичні особи-підприємці. Найбільше серед тих, хто закрив підприємницьку діяльність, працювали у:
- роздрібній торгівлі в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
- роздрібній торгівлі з лотків і на ринках іншими товарами;
- наданні послуг перукарнями та салонами краси;
- вантажному автомобільному транспорті;
- роздрібній торгівлі з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям.
Відкрили власну справу з початку 2025 року 3042 мешканці області. Здебільшого волиняни започаткували бізнес у таких сферах:
- роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет;
- роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
- комп'ютерне програмування;
- інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах;
- вантажний автомобільний транспорт.
Станом на початок червня 2025 року на обліку в податкових органах Волинської області перебуває 46757 фізичних осіб-підприємців.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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