Трамп достроково залишив саміт G7, не зустрівшись із Зеленським

Дональд Трамп обірвав візит до Канади на саміт "Великої сімки" та терміново повертається у Вашингтон через ситуацію на Близькому Сході.



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Таку офіційну причину дострокового завершення участі глави держави у зібранні лідерів найсильніших економік світу озвучила прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт.



Трамп також наказав членам ради національної безпеки бути готовими до засідання, а радникам – спробувати організувати зустріч з іранською стороною для можливого підписання угоди щодо ядерної програми.



Уже згодом президент США на своїй сторінці у Truth Social звинуватив президента Франції Емманюеля Макрона в тому, що той поширив фейкову інформацію про дострокове повернення до Вашингтона, аби працювати над припиненням вогню між Ізраїлем та Іраном.



«Неправда! Він не має уявлення, чому я зараз їду до Вашингтона, але це точно не має нічого спільного з припиненням вогню. Набагато важливіше. Навмисно чи ні, Емманюель завжди помиляється. Стежте за новинами!» — написав Трамп.



Раніше президент США через власні соцмережі закликав громадян евакуюватися зі столиці Ірану Тегерана та назвав "дурістю" можливу відмову ісламської республіки підписати договір щодо ядерної зброї.



У межах саміту мала відбутися зустріч Трампа з українським президентом. Саме на 17 червня лідери G7 планували обговорювати питання України.

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