Трамп достроково залишив саміт G7, не зустрівшись із Зеленським

Трамп достроково залишив саміт G7, не зустрівшись із Зеленським
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп обірвав візит до Канади на саміт "Великої сімки" та терміново повертається у Вашингтон через ситуацію на Близькому Сході.

Про це пише LB.ua з посиланням на CNN.

Таку офіційну причину дострокового завершення участі глави держави у зібранні лідерів найсильніших економік світу озвучила прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт.

Трамп також наказав членам ради національної безпеки бути готовими до засідання, а радникам – спробувати організувати зустріч з іранською стороною для можливого підписання угоди щодо ядерної програми.

Уже згодом президент США на своїй сторінці у Truth Social звинуватив президента Франції Емманюеля Макрона в тому, що той поширив фейкову інформацію про дострокове повернення до Вашингтона, аби працювати над припиненням вогню між Ізраїлем та Іраном.

«Неправда! Він не має уявлення, чому я зараз їду до Вашингтона, але це точно не має нічого спільного з припиненням вогню. Набагато важливіше. Навмисно чи ні, Емманюель завжди помиляється. Стежте за новинами!» — написав Трамп.

Раніше президент США через власні соцмережі закликав громадян евакуюватися зі столиці Ірану Тегерана та назвав "дурістю" можливу відмову ісламської республіки підписати договір щодо ядерної зброї.

У межах саміту мала відбутися зустріч Трампа з українським президентом. Саме на 17 червня лідери G7 планували обговорювати питання України.

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Теги: Трамп, Зеленський
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