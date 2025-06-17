Трамп достроково залишив саміт G7, не зустрівшись із Зеленським
Сьогодні, 09:30
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп обірвав візит до Канади на саміт "Великої сімки" та терміново повертається у Вашингтон через ситуацію на Близькому Сході.
Про це пише LB.ua з посиланням на CNN.
Таку офіційну причину дострокового завершення участі глави держави у зібранні лідерів найсильніших економік світу озвучила прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт.
Трамп також наказав членам ради національної безпеки бути готовими до засідання, а радникам – спробувати організувати зустріч з іранською стороною для можливого підписання угоди щодо ядерної програми.
Уже згодом президент США на своїй сторінці у Truth Social звинуватив президента Франції Емманюеля Макрона в тому, що той поширив фейкову інформацію про дострокове повернення до Вашингтона, аби працювати над припиненням вогню між Ізраїлем та Іраном.
«Неправда! Він не має уявлення, чому я зараз їду до Вашингтона, але це точно не має нічого спільного з припиненням вогню. Набагато важливіше. Навмисно чи ні, Емманюель завжди помиляється. Стежте за новинами!» — написав Трамп.
Раніше президент США через власні соцмережі закликав громадян евакуюватися зі столиці Ірану Тегерана та назвав "дурістю" можливу відмову ісламської республіки підписати договір щодо ядерної зброї.
У межах саміту мала відбутися зустріч Трампа з українським президентом. Саме на 17 червня лідери G7 планували обговорювати питання України.
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Про це пише LB.ua з посиланням на CNN.
Таку офіційну причину дострокового завершення участі глави держави у зібранні лідерів найсильніших економік світу озвучила прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт.
Трамп також наказав членам ради національної безпеки бути готовими до засідання, а радникам – спробувати організувати зустріч з іранською стороною для можливого підписання угоди щодо ядерної програми.
Уже згодом президент США на своїй сторінці у Truth Social звинуватив президента Франції Емманюеля Макрона в тому, що той поширив фейкову інформацію про дострокове повернення до Вашингтона, аби працювати над припиненням вогню між Ізраїлем та Іраном.
«Неправда! Він не має уявлення, чому я зараз їду до Вашингтона, але це точно не має нічого спільного з припиненням вогню. Набагато важливіше. Навмисно чи ні, Емманюель завжди помиляється. Стежте за новинами!» — написав Трамп.
Раніше президент США через власні соцмережі закликав громадян евакуюватися зі столиці Ірану Тегерана та назвав "дурістю" можливу відмову ісламської республіки підписати договір щодо ядерної зброї.
У межах саміту мала відбутися зустріч Трампа з українським президентом. Саме на 17 червня лідери G7 планували обговорювати питання України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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