Кількість постраждалих у Києві зросла до 99
Сьогодні, 10:05
Наразі точно відомо про 99 постраждалих внаслідок російської атаки на Київ. 59 - госпіталізовані.
Про це у телеграмі повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
Паралельно надходить інформація про те, що вже зафіксовано 104 постраждалих.
На місцях ще тривають рятувальні роботи, люди продовжують звертатися по допомогу. На жаль, число постраждалих може зростати.
Щодо загиблих — станом на зараз 14, але триває розбір завалів, зокрема на місці знищеного росіянами підʼїзду багатоповерхівки в Соломʼянському районі.
«Висловлюю співчуття рідним наших загиблих громадян!» - зазначив Ткаченко.
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Про це у телеграмі повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
Паралельно надходить інформація про те, що вже зафіксовано 104 постраждалих.
На місцях ще тривають рятувальні роботи, люди продовжують звертатися по допомогу. На жаль, число постраждалих може зростати.
Щодо загиблих — станом на зараз 14, але триває розбір завалів, зокрема на місці знищеного росіянами підʼїзду багатоповерхівки в Соломʼянському районі.
«Висловлюю співчуття рідним наших загиблих громадян!» - зазначив Ткаченко.
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