Що таке ПРРО та навіщо він потрібен інтернет-магазину

Що таке ПРРО та навіщо він потрібен інтернет-магазину
В Україні онлайн-торгівля не є підставою для звільнення від обов’язку реєстрації розрахункових операцій у разі приймання готівки або оплат, прирівняних до готівкових (наприклад, через POS-термінал). Це означає, що інтернет-магазини, так само як і звичайні торгові точки, повинні використовувати зареєстровані касові апарати або програмні РРО (ПРРО)

Підприємці самостійно обирають відповідний інструмент — касовий апарат або ПРРО — з огляду на особливості бізнесу та зручність роботи. ПРРО для інтернет-магазинів є особливо зручним рішенням, адже його легко інтегрувати з сайтом, системами управління контентом (CMS), платіжними сервісами та бухгалтерськими програмами.

Що таке ПРРО і його відмінності від РРО


Згідно з розшифровкою абревіатури ПРРО – це програмний реєстратор розрахункових операцій, а по суті – це програма, що відповідає за формування, фіскалізацію чеків і відправку їх до податкового органу. На відміну від класичного РРО (стаціонарного касового апарату) ПРРО дозволяє:

  • направляти чеки, прирівняні за юридичною силою до паперових носіїв, на email або месенджер покупця;

  • встановлювати програмне забезпечення на будь-який пристрій, включаючи комп'ютер, планшет або мобільний телефон;

  • прискорити реєстрацію каси в часі, мінімізувати витрати на придбання та сервісне обслуговування.

    • Якщо стаціонарний РРО лише роздруковує фіскальні чеки та зберігає їх у пам'ят і фіскального накопичувача, то ПРРО, окрім роздруківки за допомогою принтера (при його підключенні), направляє інформацію серверу автоматично. У функції онлайн-кас додатково входить збір відомостей про платежі, формування Z-звітів і відправка даних до ДПС.

    Навіщо інтернет-магазину потрібен ПРРО


    Законодавство України зобов'язує суб'єктів господарювання, які здійснюють розрахунки готівкою, з використанням електронних засобів, чеків, жетонів та їх аналогів, проводити розрахунки через РРО або ПРРО. Інтернет-магазини, які реалізують товари, зобов'язані формувати для уникнення фінансових санкцій (п. 1, 2 ст. 3 закону про РРО № 265/95-ВР в ред. від 30.12.2024):

  • чеки затвердженої форми на повну суму покупки в момент оплати

  • документи встановленої форми при поверненні товару.

    • Виняток – безготівкові розрахунки, що передбачають оплату на розрахунковий рахунок отримувача через банк. Прийом платежів картками, через еквайринг або QR-коди прирівнюється до готівкових розрахунків і зобов'язує приймаючу сторону до їх реєстрації через касові апарати або онлайн-каси.

    Переваги використання ПРРО для e-commerce


    За законодавством електронна комерція має право самостійно обирати як апаратний, так і цифровий інструмент для фіскалізації операцій. Оскільки онлайн-продажі оплачуються не в точках видачі товару (крім самовивозу), вибір ПРРО інтернет-магазинами забезпечує мобільність, простоту та зручність розрахунків завдяки:

  • миттєвій відправці чека покупцю 24/7;

  • можливості інтеграції з CMS або CRM;

  • онлайн-архіву чеків та спрощенню звітності;

  • необмеженій кількості кас на пристрій;

  • мінімізації ризику помилок та прозорості фінансових операцій.

    • Власники бізнесу можуть зосередитися на збільшенні інтернет-продажів, оскільки система самостійно формує документацію для контролюючих структур. Адже ігнорування законодавчих вимог загрожує суб'єктам підприємництва притягненням до відповідальності, що супроводжується нарахуванням штрафних санкцій у стовідсотковому розмірі вартості реалізованих товарів (п. 1 ст. 17 закону про РРО).

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