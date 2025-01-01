Що таке ПРРО та навіщо він потрібен інтернет-магазину





Підприємці самостійно обирають відповідний інструмент — касовий апарат або ПРРО — з огляду на особливості бізнесу та зручність роботи.



Що таке ПРРО і його відмінності від РРО

Згідно з розшифровкою абревіатури ПРРО – це програмний реєстратор розрахункових операцій, а по суті – це програма, що відповідає за формування, фіскалізацію чеків і відправку їх до податкового органу. На відміну від класичного РРО (стаціонарного касового апарату) ПРРО дозволяє:



направляти чеки, прирівняні за юридичною силою до паперових носіїв, на email або месенджер покупця;

встановлювати програмне забезпечення на будь-який пристрій, включаючи комп'ютер, планшет або мобільний телефон;

прискорити реєстрацію каси в часі, мінімізувати витрати на придбання та сервісне обслуговування.

Якщо стаціонарний РРО лише роздруковує фіскальні чеки та зберігає їх у пам'ят і фіскального накопичувача, то ПРРО, окрім роздруківки за допомогою принтера (при його підключенні), направляє інформацію серверу автоматично. У функції онлайн-кас додатково входить збір відомостей про платежі, формування Z-звітів і відправка даних до ДПС.



Навіщо інтернет-магазину потрібен ПРРО

Законодавство України зобов'язує суб'єктів господарювання, які здійснюють розрахунки готівкою, з використанням електронних засобів, чеків, жетонів та їх аналогів, проводити розрахунки через РРО або ПРРО. Інтернет-магазини, які реалізують товари, зобов'язані формувати для уникнення фінансових санкцій (п. 1, 2 ст. 3 закону про РРО № 265/95-ВР в ред. від 30.12.2024):



чеки затвердженої форми на повну суму покупки в момент оплати

документи встановленої форми при поверненні товару.

Виняток – безготівкові розрахунки, що передбачають оплату на розрахунковий рахунок отримувача через банк. Прийом платежів картками, через еквайринг або QR-коди прирівнюється до готівкових розрахунків і зобов'язує приймаючу сторону до їх реєстрації через касові апарати або онлайн-каси.



Переваги використання ПРРО для e-commerce

За законодавством електронна комерція має право самостійно обирати як апаратний, так і цифровий інструмент для фіскалізації операцій. Оскільки онлайн-продажі оплачуються не в точках видачі товару (крім самовивозу), вибір ПРРО інтернет-магазинами забезпечує мобільність, простоту та зручність розрахунків завдяки:



миттєвій відправці чека покупцю 24/7;

можливості інтеграції з CMS або CRM;

онлайн-архіву чеків та спрощенню звітності;

необмеженій кількості кас на пристрій;

мінімізації ризику помилок та прозорості фінансових операцій.

Власники бізнесу можуть зосередитися на збільшенні інтернет-продажів, оскільки система самостійно формує документацію для контролюючих структур. Адже ігнорування законодавчих вимог загрожує суб'єктам підприємництва притягненням до відповідальності, що супроводжується нарахуванням штрафних санкцій у стовідсотковому розмірі вартості реалізованих товарів (п. 1 ст. 17 закону про РРО).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні онлайн-торгівля не є підставою для звільнення від обов’язку реєстрації розрахункових операцій у разі приймання готівки або оплат, прирівняних до готівкових (наприклад, через POS-термінал). Це означає, що інтернет-магазини, так само як і звичайні торгові точки, повинні використовувати зареєстровані касові апарати або програмні РРО (ПРРО)Підприємці самостійно обирають відповідний інструмент — касовий апарат або ПРРО — з огляду на особливості бізнесу та зручність роботи. ПРРО для інтернет-магазинів є особливо зручним рішенням, адже його легко інтегрувати з сайтом, системами управління контентом (CMS), платіжними сервісами та бухгалтерськими програмами.Згідно з розшифровкою абревіатури ПРРО – це програмний реєстратор розрахункових операцій, а по суті – це програма, що відповідає за формування, фіскалізацію чеків і відправку їх до податкового органу. На відміну від класичного РРО (стаціонарного касового апарату) ПРРО дозволяє:Якщо стаціонарний РРО лише роздруковує фіскальні чеки та зберігає їх у пам'ят і фіскального накопичувача, то ПРРО, окрім роздруківки за допомогою принтера (при його підключенні), направляє інформацію серверу автоматично. У функції онлайн-кас додатково входить збір відомостей про платежі, формування Z-звітів і відправка даних до ДПС.Законодавство України зобов'язує суб'єктів господарювання, які здійснюють розрахунки готівкою, з використанням електронних засобів, чеків, жетонів та їх аналогів, проводити розрахунки через РРО або ПРРО. Інтернет-магазини, які реалізують товари, зобов'язані формувати для уникнення фінансових санкцій (п. 1, 2 ст. 3 закону про РРО № 265/95-ВР в ред. від 30.12.2024):Виняток – безготівкові розрахунки, що передбачають оплату на розрахунковий рахунок отримувача через банк. Прийом платежів картками, через еквайринг або QR-коди прирівнюється до готівкових розрахунків і зобов'язує приймаючу сторону до їх реєстрації через касові апарати або онлайн-каси.За законодавством електронна комерція має право самостійно обирати як апаратний, так і цифровий інструмент для фіскалізації операцій. Оскільки онлайн-продажі оплачуються не в точках видачі товару (крім самовивозу), вибір ПРРО інтернет-магазинами забезпечує мобільність, простоту та зручність розрахунків завдяки:Власники бізнесу можуть зосередитися на збільшенні інтернет-продажів, оскільки система самостійно формує документацію для контролюючих структур. Адже ігнорування законодавчих вимог загрожує суб'єктам підприємництва притягненням до відповідальності, що супроводжується нарахуванням штрафних санкцій у стовідсотковому розмірі вартості реалізованих товарів (п. 1 ст. 17 закону про РРО).

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