У Франції потрапив у ДТП автобус з українцями, є загиблі співвітчизники

У Франції потрапив у ДТП автобус з українцями, є загиблі співвітчизники
У Франції сталася трагічна аварія з українським автобусом, який повертався з освітнього обміну. Серед постраждалих — українські діти, які брали участь у програмі у французькому ліцеї в Бретані. По дорозі до Парижа автобус з невідомих причин з’їхав у кювет.

На подію відреагував президент Володимир Зеленський, - пише ТСН.

За попередніми даними, загинули четверо дорослих, троє з них — громадяни України. Ще двоє дорослих перебувають у важкому стані, французькі медики борються за їхні життя. У дітей — травми легкої та середньої тяжкості, усім надається допомога.

Реклама
До місця трагедії МЗС України негайно направило команду дипломатів і консула, які працюють із постраждалими та їхніми родинами. Президент подякував Франції за оперативну реакцію: більше ніж 50 рятувальних бригад були залучені до евакуації та медичної допомоги.

«Мої співчуття родинам загиблих. Ми всі молимося за швидке одужання наших дітей», — наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, за інформацією МЗС України, автобус перевозив громадян України, зокрема групу неповнолітніх. На місце аварії негайно виїхали представники посольства та консульської служби.

Всіх постраждалих госпіталізовано до лікарень. Автотрасу A81 тимчасово перекрито.

За повідомленням ЗМІ, французькі екстрені служби залучили до ліквідації наслідків понад 80 пожежників та десятки одиниць техніки. Обставини аварії, а також точна кількість залучених транспортних засобів залишаються невідомими.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Франція, ДТП, Україна, смерть, загибель
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Я сказала цим родинам: ми не здамося». Як адвокатка з Луцька допомагає сім’ям загиблих військових отримати належні виплати
У Луцьку відкрилося сімейне кафе «Golden Waffles family»: смачні новинки, меню та ціни
Нова квартира та BMW з салону: що задекларувала депутатка Волиньради Юлія Вусенко
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Франції потрапив у ДТП автобус з українцями, є загиблі співвітчизники
Сьогодні, 07:31
На Волині рецидивіст заховав у лісі 47 згортків з наркотиками
Сьогодні, 05:28
Родині полеглого воїна з Волині вручили його посмертну нагороду. ФОТО
Сьогодні, 03:41
На Волині вчені з 5 країн шукали рідкісних птахів. ФОТО
Сьогодні, 01:15
14 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
На війні загинув 21-річний воїн з Волині Любомир Картишев На війні загинув 21-річний воїн з Волині Любомир Картишев
18 квітня, 20:45
На Донеччині загинув 35-річний волинянин Володимир Прус На Донеччині загинув 35-річний волинянин Володимир Прус
13 квітня, 12:51
На Донеччині загинув воїн з Луцька Андрій Залозний На Донеччині загинув воїн з Луцька Андрій Залозний
19 березня, 20:35
Понад 5 місяців був зниклим безвісти: повідомили про загибель воїна з Волині Сергія Звінчковського Понад 5 місяців був зниклим безвісти: повідомили про загибель воїна з Волині Сергія Звінчковського
30 січня, 22:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Франції потрапив у ДТП автобус з українцями, є загиблі співвітчизники
Сьогодні, 07:31
 0
На Волині рецидивіст заховав у лісі 47 згортків з наркотиками
Сьогодні, 05:28
 0
Родині полеглого воїна з Волині вручили його посмертну нагороду. ФОТО
Сьогодні, 03:41
 0
На Волині вчені з 5 країн шукали рідкісних птахів. ФОТО
Сьогодні, 01:15
 0
14 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8