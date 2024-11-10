На Волині рецидивіст заховав у лісі 47 згортків з наркотиками





Це вже не перше його покарання: 12 березня 2025 року той самий суд визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 309 КК України (незаконне зберігання наркотиків без мети збуту) та призначив йому 1 рік обмеження волі, - про це повідомляє



Цього разу обвинувачений, за невстановлених слідством обставин, незаконно придбав і зберігав 47 згортків. Усередині згортків знаходилися поліетиленові зіп-пакети з кристалічною речовиною білого кольору, яка, згідно з експертизою, містить особливо небезпечний психотроп — PVP.



23 січня 2025 року близько 20:24, чоловік переніс ці згортки на територію лісового масиву поблизу автодороги Т-0305 у напрямку села Грибовиця. Там він розмістив «закладки», тобто фактично збув психотропну речовину.



Під час судового розгляду 9 червня 2025 року між прокурором Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури та обвинуваченим було укладено угоду про визнання винуватості. Суд затвердив угоду та визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 307 КК України (незаконний збут психотропних речовин), призначивши йому покарання у вигляді 6 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, окрім житла.



Також з рецидивіста стягнуто 13 928 гривень процесуальних витрат за проведення експертиз. Вирок може бути оскаржено в апеляційному порядку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Іваничівський районний суд Волинської області 11 червня 2025 року виніс вирок рецидивісту, якого обвинувачували в незаконному зберіганні та збуті особливо небезпечних психотропних речовин.Це вже не перше його покарання: 12 березня 2025 року той самий суд визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 309 КК України (незаконне зберігання наркотиків без мети збуту) та призначив йому 1 рік обмеження волі, - про це повідомляє ВСН. Цього разу обвинувачений, за невстановлених слідством обставин, незаконно придбав і зберігав 47 згортків. Усередині згортків знаходилися поліетиленові зіп-пакети з кристалічною речовиною білого кольору, яка, згідно з експертизою, містить особливо небезпечний психотроп — PVP.23 січня 2025 року близько 20:24, чоловік переніс ці згортки на територію лісового масиву поблизу автодороги Т-0305 у напрямку села Грибовиця. Там він розмістив «закладки», тобто фактично збув психотропну речовину.Під час судового розгляду 9 червня 2025 року між прокурором Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури та обвинуваченим було укладено угоду про визнання винуватості. Суд затвердив угоду та визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 307 КК України (незаконний збут психотропних речовин), призначивши йому покарання у вигляді 6 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, окрім житла.Також з рецидивіста стягнуто 13 928 гривень процесуальних витрат за проведення експертиз. Вирок може бути оскаржено в апеляційному порядку.

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