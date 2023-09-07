Збирають на FPV-дрони: у Луцьку стартував «Книжковий двіж». ФОТО

Збирають на FPV-дрони: у Луцьку стартував «Книжковий двіж». ФОТО
У Луцьку 13 червня стартував благодійний ярмарок "Книжковий двіж", на якому збирають гроші на FPV-дрони для українських військових.

Про це повідомляє Суспільне.

До ярмарку долучилося декілька українських видавництв, волонтери та благодійники, розповіла співорганізаторка заходу, засновниця літературної платформи "Фронтера" Елла Яцута.

"Це подія, яка об’єднає людей, які мають книжки, читають книжки, хочуть звільнити свої полиці, хочуть знайти щось новеньке", — каже співорганізаторка.

Серед перших відвідувачів ярмарку був ветеран Арсен Смик. Він отримав поранення у 2023 на "дорозі життя" під Бахмутом. З його слів, будь-яка ініціатива цивільних на підтримку війська — це добре і нагадує суспільству, що війна триває.
Збирають на FPV-дрони: у Луцьку стартував «Книжковий двіж». ФОТО

Лучанка Мар’яна декілька днів тому принесла для продажу на благодійному ярмарку власні книжки. На ярмарок прийшла з 8-річним сином Остапом. Хлопчик обрав собі книгу про динозаврів.
Збирають на FPV-дрони: у Луцьку стартував «Книжковий двіж». ФОТО

Кілька книжок придбала 13-річна Анастасія. Додому з ярмарку школярка понесе "Кульбабове вино" і англомовне видання "Портрет Доріана Грея". "Кожна гривня може зробити велику справу, якщо всі згуртуються, то швидше настане перемога", — каже дівчина.
Збирають на FPV-дрони: у Луцьку стартував «Книжковий двіж». ФОТО

Лучанин Михайло Гутий передав на ярмарок 17 власних книжок, а купив — 11. "Задонатити це завжди приємно, я люблю фразу "якщо ти не в ЗСУ, то ти для ЗСУ", а тут, крім того, що ти задонатиш, можна придбати круту літературу за невеликі кошти", — додав чоловік.
Збирають на FPV-дрони: у Луцьку стартував «Книжковий двіж». ФОТО

У суботу, 14 червня, у рамках ярмарку ветеран Олексій Кушнєр проведе лекцію з тактичної медицини. "Книжковий двіж" відбуватиметься у Луцьку також 15 червня з 11:30 до 19:30 на вулиці Святовасилівська, 1 (колишня Пушкіна).
Збирають на FPV-дрони: у Луцьку стартував «Книжковий двіж». ФОТО

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Теги: Волинь, Луцьк, благодійний ярмарок, допомога ЗСУ
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