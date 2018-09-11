У Луцьку завершився «Бюджет участі 4.5.0»: які проєкти здобули перемогу





Про це Сергій Омельчук.



“10 червня завершилося голосування за проєкти. Сьогодні в нас було засідання робочої групи з питань Бюджету участі, на якому проголосували за визначення проєктів-переможців”, — зазначив посадовець.



Які проєкти перемогли у категорії “Бюджетні”



Проєкт №22 “Доступний ліцей: облаштування пандусом входу до Луцького ліцею №21” — 1411 голосів;

Проєкт №24 “Соціально-психологічний ХАБ Ліцею №27” — 1378 голосів;

Проєкт №26 “Створення простору ментального відновлення та фізичної реабілітації для родин ВПО та військових “BalanceSpace” — 1317 голосів.



Які проєкти перемогли у категорії “Інші”



Проєкт №2 “Квадрокоптер DJI Matrice 4T для луцьких піротехніків” — 594 голоси;

Проєкт №8 “Дрони для розвідників 100 ОМБр” — 532 голоси;

Проєкт №12 “Тепловідбивні захисні костюми для рятувальників” — 499 голосів;

Проєкт №19 “Наметовий національно-вишкільний табір” — 479 голосів;

Проєкт №21 “Створення мотузкового парку для психологічної та фізичної реабілітації дітей і підлітків захисників України” — 434 голоси;

Проєкт № 11 “Плетіння маскувальних сіток для Воїнів ЗСУ” — 411 голосів;

Проєкт №1 “Ми бачимо більше: Квадрокоптер DJI Matrice 4T для 100-ї бригади” — 347 голосів;

Проєкт №10 “Станція управління “Дронярня” для 46 ДШВ” — 268 голосів;

Проєкт №5 “Дронів забагато не буває” — 219 голосів.

Проєкт №9 “Дрони для ББпС “Ворон” — 218 голосів;

Проєкт №13 “Навчально-тренувальне спорядження для підготовки цивільних до національного спротиву” — 212 голосів;

Проєкт №4 “Дрони для Сил Оборони” — 195 голосів;

Проєкт №6 “Тиловик 3.0: дрони для 100 ОМБр” — 190 голосів.

Загальний обсяг фінансування “Бюджету участі 4.5.0” складає 4 мільйони гривень. Реалізувати свої проєкти автори мають до кінця року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку завершилося голосування за проєкти конкурсу “Бюджету участі 4.5.0” за перше півріччя. Серед 23 проєктів, які допустили до голосування, відібрали 16 переможців.Про це Суспільному розповів начальник відділу інвестиційної політики департаменту економічної політики Луцькради“10 червня завершилося голосування за проєкти. Сьогодні в нас було засідання робочої групи з питань Бюджету участі, на якому проголосували за визначення проєктів-переможців”, — зазначив посадовець.Які проєкти перемогли у категорії “Бюджетні”Проєкт №22 “Доступний ліцей: облаштування пандусом входу до Луцького ліцею №21” — 1411 голосів;Проєкт №24 “Соціально-психологічний ХАБ Ліцею №27” — 1378 голосів;Проєкт №26 “Створення простору ментального відновлення та фізичної реабілітації для родин ВПО та військових “BalanceSpace” — 1317 голосів.Які проєкти перемогли у категорії “Інші”Проєкт №2 “Квадрокоптер DJI Matrice 4T для луцьких піротехніків” — 594 голоси;Проєкт №8 “Дрони для розвідників 100 ОМБр” — 532 голоси;Проєкт №12 “Тепловідбивні захисні костюми для рятувальників” — 499 голосів;Проєкт №19 “Наметовий національно-вишкільний табір” — 479 голосів;Проєкт №21 “Створення мотузкового парку для психологічної та фізичної реабілітації дітей і підлітків захисників України” — 434 голоси;Проєкт № 11 “Плетіння маскувальних сіток для Воїнів ЗСУ” — 411 голосів;Проєкт №1 “Ми бачимо більше: Квадрокоптер DJI Matrice 4T для 100-ї бригади” — 347 голосів;Проєкт №10 “Станція управління “Дронярня” для 46 ДШВ” — 268 голосів;Проєкт №5 “Дронів забагато не буває” — 219 голосів.Проєкт №9 “Дрони для ББпС “Ворон” — 218 голосів;Проєкт №13 “Навчально-тренувальне спорядження для підготовки цивільних до національного спротиву” — 212 голосів;Проєкт №4 “Дрони для Сил Оборони” — 195 голосів;Проєкт №6 “Тиловик 3.0: дрони для 100 ОМБр” — 190 голосів.Загальний обсяг фінансування “Бюджету участі 4.5.0” складає 4 мільйони гривень. Реалізувати свої проєкти автори мають до кінця року.

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