ЗСУ ліквідували понад 1100 окупантів, - Генштаб
Сьогодні, 09:45
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну орієнтовні бойові втрати противника вже сягнули понад 1 мільйона осіб.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
За минулу добу українські Сили оборони ліквідували ще 1130 окупантів.
Втрати РФ у війні:
особовий склад - близько 1 002 690 осіб (+1130 за добу);
танки - 10 937 (+3);
бойові броньовані машини - 22 798 (+7);
артилерійські системи - 29 157 (+52);
РСЗВ - 1417 (+1);
засоби ППО - 1185 (+1);
літаки - 416;
гелікоптери - 337;
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 40 586 (+79);
крилаті ракети - 3337;
кораблі/катери - 28;
підводні човни - 1;
автомобільна техніка та автоцистерни - 51 928 (+107);
спеціальна техніка - 3914.
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
За минулу добу українські Сили оборони ліквідували ще 1130 окупантів.
Втрати РФ у війні:
особовий склад - близько 1 002 690 осіб (+1130 за добу);
танки - 10 937 (+3);
бойові броньовані машини - 22 798 (+7);
артилерійські системи - 29 157 (+52);
РСЗВ - 1417 (+1);
засоби ППО - 1185 (+1);
літаки - 416;
гелікоптери - 337;
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 40 586 (+79);
крилаті ракети - 3337;
кораблі/катери - 28;
підводні човни - 1;
автомобільна техніка та автоцистерни - 51 928 (+107);
спеціальна техніка - 3914.
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