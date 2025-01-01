ЗСУ ліквідували понад 1100 окупантів, - Генштаб

ЗСУ ліквідували понад 1100 окупантів, - Генштаб
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну орієнтовні бойові втрати противника вже сягнули понад 1 мільйона осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За минулу добу українські Сили оборони ліквідували ще 1130 окупантів.

Втрати РФ у війні:
особовий склад - близько 1 002 690 осіб (+1130 за добу);
танки - 10 937 (+3);
бойові броньовані машини - 22 798 (+7);
артилерійські системи - 29 157 (+52);
РСЗВ - 1417 (+1);
засоби ППО - 1185 (+1);
літаки - 416;
гелікоптери - 337;
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 40 586 (+79);
крилаті ракети - 3337;
кораблі/катери - 28;
підводні човни - 1;
автомобільна техніка та автоцистерни - 51 928 (+107);
спеціальна техніка - 3914.

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Теги: втрати росії, війна, зведення, Генштаб
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