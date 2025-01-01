ЗСУ ліквідували понад 1100 окупантів, - Генштаб





Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



За минулу добу українські Сили оборони ліквідували ще 1130 окупантів.



Втрати РФ у війні:

особовий склад - близько 1 002 690 осіб (+1130 за добу);

танки - 10 937 (+3);

бойові броньовані машини - 22 798 (+7);

артилерійські системи - 29 157 (+52);

РСЗВ - 1417 (+1);

засоби ППО - 1185 (+1);

літаки - 416;

гелікоптери - 337;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 40 586 (+79);

крилаті ракети - 3337;

кораблі/катери - 28;

підводні човни - 1;

автомобільна техніка та автоцистерни - 51 928 (+107);

спеціальна техніка - 3914.

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