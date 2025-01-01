Курс валют на 14 червня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на 14 червня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Національний банк України встановив офіційний курс валют на суботу, 14 червня. Так, вартість долара США знизилася на 3 копійки і становить 41,48 гривні.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара
1 долар США — 41,48 (-3 коп.)

Курс євро
1 євро — 48,08 (+63 коп.)

Курс злотого
1 польський злотий — 11,23 (+13 коп.)

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Теги: Курс валют, Луцьк
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