Курс валют на 14 червня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 11:12
Національний банк України встановив офіційний курс валют на суботу, 14 червня. Так, вартість долара США знизилася на 3 копійки і становить 41,48 гривні.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 41,48 (-3 коп.)
Курс євро
1 євро — 48,08 (+63 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,23 (+13 коп.)
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Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 41,48 (-3 коп.)
Курс євро
1 євро — 48,08 (+63 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,23 (+13 коп.)
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