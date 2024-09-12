У волинських екологів новий керівник: подробиці
Сьогодні, 12:18
Головою Державної екологічної інспекції у Волинській області призначили представника місцевого військового лісгоспу Віктора Барчука, який є депутатом місцевої ради від партії «За майбутнє».
Інформацію про призначення підтвердили в екоінспекції, уточнивши, що він очолив цю структуру 12 червня, інформує "Сила правди".
З кінця травня посада головного еколога області була вакантною: попередню керівницю Віру Баландіну нещодавно звільнили. Оскільки ж перший заступник ще до того пішов на пенсію, за трьох до цього часу керував заступник Сергій Дудка.
Про Віктора Барчука відомо, що йому 45 років, має вищу освіту та є чинним депутатом Підгайцівської сільської ради, у яку пройшов від партії «За майбутнє». Основний його досвід роботи – в лісовій галузі.
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Інформацію про призначення підтвердили в екоінспекції, уточнивши, що він очолив цю структуру 12 червня, інформує "Сила правди".
З кінця травня посада головного еколога області була вакантною: попередню керівницю Віру Баландіну нещодавно звільнили. Оскільки ж перший заступник ще до того пішов на пенсію, за трьох до цього часу керував заступник Сергій Дудка.
Про Віктора Барчука відомо, що йому 45 років, має вищу освіту та є чинним депутатом Підгайцівської сільської ради, у яку пройшов від партії «За майбутнє». Основний його досвід роботи – в лісовій галузі.
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