У волинських екологів новий керівник: подробиці

Віктора Барчука, який є депутатом місцевої ради від партії «За майбутнє».



Інформацію про призначення підтвердили в екоінспекції, уточнивши, що він очолив цю структуру 12 червня, інформує



З кінця травня посада головного еколога області була вакантною: попередню керівницю Віру Баландіну нещодавно звільнили. Оскільки ж перший заступник ще до того пішов на пенсію, за трьох до цього часу керував заступник Сергій Дудка.



Про Віктора Барчука відомо, що йому 45 років, має вищу освіту та є чинним депутатом Підгайцівської сільської ради, у яку пройшов від партії «За майбутнє». Основний його досвід роботи – в лісовій галузі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Головою Державної екологічної інспекції у Волинській області призначили представника місцевого військового лісгоспу, який є депутатом місцевої ради від партії «За майбутнє».Інформацію про призначення підтвердили в екоінспекції, уточнивши, що він очолив цю структуру 12 червня, інформує "Сила правди" З кінця травня посада головного еколога області була вакантною: попередню керівницю Віру Баландіну нещодавно звільнили. Оскільки ж перший заступник ще до того пішов на пенсію, за трьох до цього часу керував заступник Сергій Дудка.Про Віктора Барчука відомо, що йому 45 років, має вищу освіту та є чинним депутатом Підгайцівської сільської ради, у яку пройшов від партії «За майбутнє». Основний його досвід роботи – в лісовій галузі.

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