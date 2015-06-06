У Києві відбувся «Марш Рівності»





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Цьогоріч на акцію зареєструвалися понад 800 людей — торік було близько пів тисячі. Серед присутніх — митці, активісти, військові, посли іноземних держав та іноземці, а також молодь не лише з Києва, а й інших міст, зокрема Харкова та Запоріжжя.



Зокрема, на заході була посолка Канади в Україні Наталка Цмоць, продюсер Володимир Завадюк та солістка гурту Kazka Олександра Заріцька, яка заспівала державний гімн.



Перед «Маршем Рівності» у столиці посилили заходи безпеки. Зокрема, поліція перекрила частину вулиці Богдана Хмельницького. Також була закрита на вхід і вихід станція метро «Театральна».



Учасники заходу закликають державу звернути увагу на захист ЛГБТ-людей від насильства, а також прискорити ухвалення закону про цивільні партнерства. Вони йшли маршем із лозунгами: «Наша традиція — це свобода», «Права не дають, права беруть», «Бунтуй, кохай, права не віддавай».



Натомість на місці, де нещодавно тривав марш, з’явилися його противники, у яких помітили банери з написом: «Хода на захист сім’ї, дітей та України» і «Всі разом, всі за сім’ю».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Києві відбувся «Марш Рівності». Його учасники пройшли ходою вулицями Богдана Хмельницького та Євгена Чикаленка.Про це повідомляє hromadske Цьогоріч на акцію зареєструвалися понад 800 людей — торік було близько пів тисячі. Серед присутніх — митці, активісти, військові, посли іноземних держав та іноземці, а також молодь не лише з Києва, а й інших міст, зокрема Харкова та Запоріжжя.Зокрема, на заході була посолка Канади в Україні Наталка Цмоць, продюсер Володимир Завадюк та солістка гурту Kazka Олександра Заріцька, яка заспівала державний гімн.Перед «Маршем Рівності» у столиці посилили заходи безпеки. Зокрема, поліція перекрила частину вулиці Богдана Хмельницького. Також була закрита на вхід і вихід станція метро «Театральна».Учасники заходу закликають державу звернути увагу на захист ЛГБТ-людей від насильства, а також прискорити ухвалення закону про цивільні партнерства. Вони йшли маршем із лозунгами: «Наша традиція — це свобода», «Права не дають, права беруть», «Бунтуй, кохай, права не віддавай».Натомість на місці, де нещодавно тривав марш, з’явилися його противники, у яких помітили банери з написом: «Хода на захист сім’ї, дітей та України» і «Всі разом, всі за сім’ю».

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