«Волинська Голландія» відкриває лавандове поле: де та коли

«Волинська Голландія» відкриває лавандове поле: де та коли
На Волині стартує довгоочікуваний фестиваль квітів «Волинська Лавандія».

Про це інформують організатори в соцмережах, передає "Конкурент".

Коли відкриття «Волинської Лавандії»

З 21.06 по 13.07 організатори запрошують відвідати фестиваль літніх «Волинська Лавандія».

«Понад 4 га квітучого поля в оточенні прадавнього волинського лісу створюють особливу атмосферу – місце, де хочеться усміхатись, мовчати і просто бути», – йдеться в повідомленні.

На відвідувачів вас чекають:

облаштовані зони відпочинку у затінку;
безліч нових тематичних фотозон для неймовірних світлин;
зона торгівлі, де можна придбати лаванду в горщиках, букетики, лілії, а також прохолодні напої, морозиво та смаколики.

У вихідні дні працюватимуть:

атракціони для діток;
фуд-корт, де можна смакувати страви з мангалу, бургери, картоплю фрі, прохолодні напої, морозиво, каву та солодощі;
прекрасний музичний супровід.

Окрім лавандової краси, гостей здивують цвітінням 6 тисяч прекрасних лілій та інших літніх квітів, які створять неймовірний тандем на квітковій локації.

Графік роботи

Гостей чекають з 21 червня по 13 липня з 10:00 до 22:00.

Робочі дні: вівторок – неділя. Понеділок – вихідний.

Вартість квитків

Будні дні:

дорослий – 150 грн;
дитячий – 100 грн (7-14р.).
Вихідні дні:

дорослий – 200 грн;
дитячий – 100 грн (7-14р.).
Пільговий квиток – знижка -50 грн (за наявності відповідних документів):

пенсійне посвідчення;
багатодітні сімʼї;
люди з інвалідністю (2 група);
сімʼя УБД.
Безплатний вхід:

діти до 7 років;
люди з інвалідністю (1 група);
діти-сироти;
сімʼї загиблих та безвісти зниклих військовослужбовців.

Гостям радять мати готівку, оскільки в польових умовах нема інтернет-зв’язку.

Локація

с. Линівка, 35 км від Луцька (трасою Луцьк-Ковель), за річкою Стохід (праворуч від вказівника).

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Теги: лавандове поле, відкриття
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