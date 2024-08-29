«Волинська Голландія» відкриває лавандове поле: де та коли

На Волині стартує довгоочікуваний фестиваль квітів «Волинська Лавандія».Про це інформують організатори в соцмережах, передає "Конкурент".З 21.06 по 13.07 організатори запрошують відвідати фестиваль літніх «Волинська Лавандія».«Понад 4 га квітучого поля в оточенні прадавнього волинського лісу створюють особливу атмосферу – місце, де хочеться усміхатись, мовчати і просто бути», – йдеться в повідомленні.На відвідувачів вас чекають:облаштовані зони відпочинку у затінку;безліч нових тематичних фотозон для неймовірних світлин;зона торгівлі, де можна придбати лаванду в горщиках, букетики, лілії, а також прохолодні напої, морозиво та смаколики.У вихідні дні працюватимуть:атракціони для діток;фуд-корт, де можна смакувати страви з мангалу, бургери, картоплю фрі, прохолодні напої, морозиво, каву та солодощі;прекрасний музичний супровід.Окрім лавандової краси, гостей здивують цвітінням 6 тисяч прекрасних лілій та інших літніх квітів, які створять неймовірний тандем на квітковій локації.Гостей чекають з 21 червня по 13 липня з 10:00 до 22:00.Робочі дні: вівторок – неділя. Понеділок – вихідний.Будні дні:дорослий – 150 грн;дитячий – 100 грн (7-14р.).Вихідні дні:дорослий – 200 грн;дитячий – 100 грн (7-14р.).Пільговий квиток – знижка -50 грн (за наявності відповідних документів):пенсійне посвідчення;багатодітні сімʼї;люди з інвалідністю (2 група);сімʼя УБД.Безплатний вхід:діти до 7 років;люди з інвалідністю (1 група);діти-сироти;сімʼї загиблих та безвісти зниклих військовослужбовців.Гостям радять мати готівку, оскільки в польових умовах нема інтернет-зв’язку.Локаціяс. Линівка, 35 км від Луцька (трасою Луцьк-Ковель), за річкою Стохід (праворуч від вказівника).