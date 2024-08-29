«Волинська Голландія» відкриває лавандове поле: де та коли
Сьогодні, 13:09
На Волині стартує довгоочікуваний фестиваль квітів «Волинська Лавандія».
Про це інформують організатори в соцмережах, передає "Конкурент".
Коли відкриття «Волинської Лавандії»
З 21.06 по 13.07 організатори запрошують відвідати фестиваль літніх «Волинська Лавандія».
«Понад 4 га квітучого поля в оточенні прадавнього волинського лісу створюють особливу атмосферу – місце, де хочеться усміхатись, мовчати і просто бути», – йдеться в повідомленні.
На відвідувачів вас чекають:
облаштовані зони відпочинку у затінку;
безліч нових тематичних фотозон для неймовірних світлин;
зона торгівлі, де можна придбати лаванду в горщиках, букетики, лілії, а також прохолодні напої, морозиво та смаколики.
У вихідні дні працюватимуть:
атракціони для діток;
фуд-корт, де можна смакувати страви з мангалу, бургери, картоплю фрі, прохолодні напої, морозиво, каву та солодощі;
прекрасний музичний супровід.
Окрім лавандової краси, гостей здивують цвітінням 6 тисяч прекрасних лілій та інших літніх квітів, які створять неймовірний тандем на квітковій локації.
Графік роботи
Гостей чекають з 21 червня по 13 липня з 10:00 до 22:00.
Робочі дні: вівторок – неділя. Понеділок – вихідний.
Вартість квитків
Будні дні:
дорослий – 150 грн;
дитячий – 100 грн (7-14р.).
Вихідні дні:
дорослий – 200 грн;
дитячий – 100 грн (7-14р.).
Пільговий квиток – знижка -50 грн (за наявності відповідних документів):
пенсійне посвідчення;
багатодітні сімʼї;
люди з інвалідністю (2 група);
сімʼя УБД.
Безплатний вхід:
діти до 7 років;
люди з інвалідністю (1 група);
діти-сироти;
сімʼї загиблих та безвісти зниклих військовослужбовців.
Гостям радять мати готівку, оскільки в польових умовах нема інтернет-зв’язку.
Локація
с. Линівка, 35 км від Луцька (трасою Луцьк-Ковель), за річкою Стохід (праворуч від вказівника).
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Про це інформують організатори в соцмережах, передає "Конкурент".
Коли відкриття «Волинської Лавандії»
З 21.06 по 13.07 організатори запрошують відвідати фестиваль літніх «Волинська Лавандія».
«Понад 4 га квітучого поля в оточенні прадавнього волинського лісу створюють особливу атмосферу – місце, де хочеться усміхатись, мовчати і просто бути», – йдеться в повідомленні.
На відвідувачів вас чекають:
облаштовані зони відпочинку у затінку;
безліч нових тематичних фотозон для неймовірних світлин;
зона торгівлі, де можна придбати лаванду в горщиках, букетики, лілії, а також прохолодні напої, морозиво та смаколики.
У вихідні дні працюватимуть:
атракціони для діток;
фуд-корт, де можна смакувати страви з мангалу, бургери, картоплю фрі, прохолодні напої, морозиво, каву та солодощі;
прекрасний музичний супровід.
Окрім лавандової краси, гостей здивують цвітінням 6 тисяч прекрасних лілій та інших літніх квітів, які створять неймовірний тандем на квітковій локації.
Графік роботи
Гостей чекають з 21 червня по 13 липня з 10:00 до 22:00.
Робочі дні: вівторок – неділя. Понеділок – вихідний.
Вартість квитків
Будні дні:
дорослий – 150 грн;
дитячий – 100 грн (7-14р.).
Вихідні дні:
дорослий – 200 грн;
дитячий – 100 грн (7-14р.).
Пільговий квиток – знижка -50 грн (за наявності відповідних документів):
пенсійне посвідчення;
багатодітні сімʼї;
люди з інвалідністю (2 група);
сімʼя УБД.
Безплатний вхід:
діти до 7 років;
люди з інвалідністю (1 група);
діти-сироти;
сімʼї загиблих та безвісти зниклих військовослужбовців.
Гостям радять мати готівку, оскільки в польових умовах нема інтернет-зв’язку.
Локація
с. Линівка, 35 км від Луцька (трасою Луцьк-Ковель), за річкою Стохід (праворуч від вказівника).
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