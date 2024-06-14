Україна повернула тіла ще 1 200 загиблих

Україна повернула тіла ще 1 200 загиблих
За результатами репатріаційних заходів 14 червня до України повернули тіла ще 1200 загиблих українців. Серед них є військовослужбовці.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).

Це повернення — результат домовленостей між Україною та Росією в Стамбулі 2 червня.

"Україна отримала ще 1200 тіл, які за твердженням російської сторони належать українським громадянам, зокрема військовослужбовцям", — йдетья у повідомленні.

За інформацією КШППВ, найближчим часом слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС проведуть всі необхідні експертизи та ідентифікацію репатрійованих тіл.

Попередні обміни, проведені в межах домовленостей у Стамбулі 2 червня
2 червня під час переговорів у Стамбулі представники України та Росії домовились про обмін у форматі 1000 на 1000. Додатково Україна та РФ домовились обміняти ще 200 на 200 військовополонених. Це був би другий раз, коли Україна та РФ проводили обмін військовополонених у форматі 1000 на 1000. Також сторони домовились про репатріацію 6 000 тіл загиблих військових з кожної сторони.

7 червня Росія звинуватила Україну у нібито перенесенні обміну на невизначений термін. У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повторили, що повідомлення представників РФ про начебто початок повернення тіл або репатріаційних заходів не відповідають дійсності.

9 червня Україна та Росія провели перший етап обміну полоненими, про який домовлялись у Стамбулі 2 червня. Тоді додому повернули військових до 25 років.

10 червня сторони провели перший етап обміну тяжкопораненими і тяжкохворими військовополоненими. Другий етап відбувся 12 червня. У всіх випадках не називають кількість повернутих з причин безпеки — її озвучать в кінці обміну.

Окрім того, 11 червня відбулася репатріація 1 212 тіл полеглих українських військовослужбовців. Міноборони РФ повідомило, що Москва натомість отримала 27 тіл. Відомо, що під час переговорів у Стамбулі сторони домовились про репатріацію у форматі "6 000 на 6 000".

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Теги: тіла, повернення
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