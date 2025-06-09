На війні з окупантами загинув Герой з Луцька Олександр Лижнюк

На війні з окупантами загинув Герой з Луцька Олександр Лижнюк
На війні загинув лучанин Лижнюк Олександр Миколайович, 17.12.1979 року народження.

Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

Він був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду стрільця-санітара 2 механізованого відділення 2 механізованого взводу 7 механізованої роти 3 механізованого батальйону, – повідомили в Луцькраді.

Солдат Лижнюк Олександр Миколайович загинув 09.06.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Стецьківка Сумської області.

ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Смерть воїна, загинув Герой, втрата
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Я сказала цим родинам: ми не здамося». Як адвокатка з Луцька допомагає сім’ям загиблих військових отримати належні виплати
У Луцьку відкрилося сімейне кафе «Golden Waffles family»: смачні новинки, меню та ціни
Нова квартира та BMW з салону: що задекларувала депутатка Волиньради Юлія Вусенко
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Перейменування сіл у Волинській області: Верховна Рада затвердила зміни
Сьогодні, 17:07
На війні з окупантами загинув Герой з Луцька Олександр Лижнюк
Сьогодні, 16:12
Україна та РФ провели четвертий обмін полоненими за тиждень: кого повернули
Сьогодні, 16:07
Україна повернула тіла ще 1 200 загиблих
Сьогодні, 15:18
У Києві відбувся «Марш Рівності»
Сьогодні, 14:17
Схожі новини
На фронті загинув захисник з Волині Вадим Ніколайчук На фронті загинув захисник з Волині Вадим Ніколайчук
07 червня, 15:03
На війні загинув Герой з Волині Назар Матейчук На війні загинув Герой з Волині Назар Матейчук
07 червня, 09:15
Підтвердилась загибель Героя з Волині Олега Юзипчука Підтвердилась загибель Героя з Волині Олега Юзипчука
31 травня, 20:39
Обірвалося життя воїна із Волині Дмитра Януля, який перебував на лікуванні Обірвалося життя воїна із Волині Дмитра Януля, який перебував на лікуванні
31 травня, 17:44
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Перейменування сіл у Волинській області: Верховна Рада затвердила зміни
Сьогодні, 17:07
 0
На війні з окупантами загинув Герой з Луцька Олександр Лижнюк
Сьогодні, 16:12
 0
Україна та РФ провели четвертий обмін полоненими за тиждень: кого повернули
Сьогодні, 16:07
 0
Україна повернула тіла ще 1 200 загиблих
Сьогодні, 15:18
 0
У Києві відбувся «Марш Рівності»
Сьогодні, 14:17
 0
Медіа
відео
1/8