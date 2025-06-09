На війні з окупантами загинув Герой з Луцька Олександр Лижнюк
Сьогодні, 16:12
На війні загинув лучанин Лижнюк Олександр Миколайович, 17.12.1979 року народження.
Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Він був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду стрільця-санітара 2 механізованого відділення 2 механізованого взводу 7 механізованої роти 3 механізованого батальйону, – повідомили в Луцькраді.
Солдат Лижнюк Олександр Миколайович загинув 09.06.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Стецьківка Сумської області.
ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
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Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Він був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду стрільця-санітара 2 механізованого відділення 2 механізованого взводу 7 механізованої роти 3 механізованого батальйону, – повідомили в Луцькраді.
Солдат Лижнюк Олександр Миколайович загинув 09.06.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Стецьківка Сумської області.
ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
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