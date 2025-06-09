На війні з окупантами загинув Герой з Луцька Олександр Лижнюк

Лижнюк Олександр Миколайович, 17.12.1979 року народження.



Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.



Він був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду стрільця-санітара 2 механізованого відділення 2 механізованого взводу 7 механізованої роти 3 механізованого батальйону, – повідомили в Луцькраді.



Солдат Лижнюк Олександр Миколайович загинув 09.06.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Стецьківка Сумської області.



ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув лучанин, 17.12.1979 року народження.Про це повідомив Луцький міський головаВін був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду стрільця-санітара 2 механізованого відділення 2 механізованого взводу 7 механізованої роти 3 механізованого батальйону, – повідомили в Луцькраді.Солдат Лижнюк Олександр Миколайович загинув 09.06.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Стецьківка Сумської області.ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

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