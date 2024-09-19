Перейменування сіл у Волинській області: Верховна Рада затвердила зміни

Волинська обласна державна адміністрація повідомила мешканців області про оновлення назв деяких населених пунктів відповідно до постанови Верховної Ради України від 5 червня 2025 року № 4483-ІХ. Постанова передбачає перейменування сіл, назви яких містять елементи російської імперської символіки або не відповідають державній мовній політиці.В рамках цієї постанови, було змінено назви 184 населених пунктів у різних областях, включаючи Волинську, Дніпропетровську, Донецьку та інші.Згідно з офіційними даними, у Володимирському районі Волинської області село Петрове перейменовано на Цуцнів, а Пархоменкове – на Видранка.Метою таких змін є приведення назв у відповідність до Закону України, що засуджує та забороняє пропаганду російської імперської політики й деколонізацію топонімів.