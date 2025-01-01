На Волині викрили батька з сином, які заробляли на ухилянтах
Сьогодні, 19:20
На Волині викрили організаторів схеми незаконного переправлення осіб через кордон. 47-річний житель Тернопільщини разом із 25-річним сином пропонували виїзд до Польщі за $15 000 з людини.
Про це повідомила Державна прикордонна служба України.
До протиправної діяльності вони сподівалися залучити прикордонника. Правоохоронці затримали організаторів поблизу кордону, а в пункті пропуску «Ягодин» – двох їхніх «клієнтів», які намагалися виїхати за $16 000.
У ДПСУ додали, що усім організатором та учасникам схеми незаконного переправлення повідомлено про підозру, триває розслідування та вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.
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Про це повідомила Державна прикордонна служба України.
До протиправної діяльності вони сподівалися залучити прикордонника. Правоохоронці затримали організаторів поблизу кордону, а в пункті пропуску «Ягодин» – двох їхніх «клієнтів», які намагалися виїхати за $16 000.
У ДПСУ додали, що усім організатором та учасникам схеми незаконного переправлення повідомлено про підозру, триває розслідування та вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.
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