На Волині викрили батька з сином, які заробляли на ухилянтах

На Волині викрили батька з сином, які заробляли на ухилянтах
На Волині викрили організаторів схеми незаконного переправлення осіб через кордон. 47-річний житель Тернопільщини разом із 25-річним сином пропонували виїзд до Польщі за $15 000 з людини.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

До протиправної діяльності вони сподівалися залучити прикордонника. Правоохоронці затримали організаторів поблизу кордону, а в пункті пропуску «Ягодин» – двох їхніх «клієнтів», які намагалися виїхати за $16 000.

У ДПСУ додали, що усім організатором та учасникам схеми незаконного переправлення повідомлено про підозру, триває розслідування та вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

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Теги: ухилянти, бізнес
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