На Волині викрили батька з сином, які заробляли на ухилянтах





Про це повідомила Державна прикордонна служба України.



До протиправної діяльності вони сподівалися залучити прикордонника. Правоохоронці затримали організаторів поблизу кордону, а в пункті пропуску «Ягодин» – двох їхніх «клієнтів», які намагалися виїхати за $16 000.



У ДПСУ додали, що усім організатором та учасникам схеми незаконного переправлення повідомлено про підозру, триває розслідування та вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині викрили організаторів схеми незаконного переправлення осіб через кордон. 47-річний житель Тернопільщини разом із 25-річним сином пропонували виїзд до Польщі за $15 000 з людини.Про це повідомила Державна прикордонна служба України.До протиправної діяльності вони сподівалися залучити прикордонника. Правоохоронці затримали організаторів поблизу кордону, а в пункті пропуску «Ягодин» – двох їхніх «клієнтів», які намагалися виїхати за $16 000.У ДПСУ додали, що усім організатором та учасникам схеми незаконного переправлення повідомлено про підозру, триває розслідування та вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

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