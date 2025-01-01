Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 15 червня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 15 червня



15 червня буде без опадів, 8-13 градусів тепла вночі, 20-25 градусів тепла вдень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 15 червня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Прогноз погоди на 15 червня15 червня буде без опадів, 8-13 градусів тепла вночі, 20-25 градусів тепла вдень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію