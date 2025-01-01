Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 15 червня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 15 червня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 15 червня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 15 червня

15 червня буде без опадів, 8-13 градусів тепла вночі, 20-25 градусів тепла вдень.

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Теги: погода, прогноз, Волинь, Луцьк
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