Скільки людей загинуло на дорогах Волині за місяць: озвучено жахливу цифру

Скільки людей загинуло на дорогах Волині за місяць: озвучено жахливу цифру
Стала відома статистика дорожньо-транспортних пригод із потерпілими на дорогах Волині у травні.

Про це зазначили у пресслужбі волинської поліції.

Протягом травня 2025 року на території Волинської області поліцейські зареєстрували 66 ДТП із потерпілими, у яких 87 людей отримали тілесні ушкодження, а 7 — загинули.

Основні причини автопригод за цей період:

- Перевищення безпечної швидкості
- Порушення правил маневрування

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Теги: ДТП, постраждалі, Волинь
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