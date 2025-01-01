Скільки людей загинуло на дорогах Волині за місяць: озвучено жахливу цифру
Сьогодні, 21:13
Стала відома статистика дорожньо-транспортних пригод із потерпілими на дорогах Волині у травні.
Про це зазначили у пресслужбі волинської поліції.
Протягом травня 2025 року на території Волинської області поліцейські зареєстрували 66 ДТП із потерпілими, у яких 87 людей отримали тілесні ушкодження, а 7 — загинули.
Основні причини автопригод за цей період:
- Перевищення безпечної швидкості
- Порушення правил маневрування
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Про це зазначили у пресслужбі волинської поліції.
Протягом травня 2025 року на території Волинської області поліцейські зареєстрували 66 ДТП із потерпілими, у яких 87 людей отримали тілесні ушкодження, а 7 — загинули.
Основні причини автопригод за цей період:
- Перевищення безпечної швидкості
- Порушення правил маневрування
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