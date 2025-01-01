Коли на Волинь повернеться літня спека





Про це йдеться у телеграм-каналі Волинського центру з гідрометеорології, передає



У найближчі три дні циклон, з яким була пов’язана дощова прохолодна погода, відійде за межі Волині. Опади будуть припиняться.



Хмарність зменшиться. Хоча ночі ще будуть прохолодні – 8-13° тепла. Денна температура поступово підвищиться з 23° до 27° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Синоптики розповіли, коли на Волинь повернеться літня спека.Про це йдеться у телеграм-каналі Волинського центру з гідрометеорології, передає "Конкурент" У найближчі три дні циклон, з яким була пов’язана дощова прохолодна погода, відійде за межі Волині. Опади будуть припиняться.Хмарність зменшиться. Хоча ночі ще будуть прохолодні – 8-13° тепла. Денна температура поступово підвищиться з 23° до 27° тепла.

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