Коли на Волинь повернеться літня спека

Коли на Волинь повернеться літня спека
Синоптики розповіли, коли на Волинь повернеться літня спека.

Про це йдеться у телеграм-каналі Волинського центру з гідрометеорології, передає "Конкурент".

У найближчі три дні циклон, з яким була пов’язана дощова прохолодна погода, відійде за межі Волині. Опади будуть припиняться.

Хмарність зменшиться. Хоча ночі ще будуть прохолодні – 8-13° тепла. Денна температура поступово підвищиться з 23° до 27° тепла.

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Теги: погода, прогноз, Волинь, Луцьк
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