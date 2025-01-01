Коли на Волинь повернеться літня спека
Сьогодні, 22:11
Синоптики розповіли, коли на Волинь повернеться літня спека.
Про це йдеться у телеграм-каналі Волинського центру з гідрометеорології, передає "Конкурент".
У найближчі три дні циклон, з яким була пов’язана дощова прохолодна погода, відійде за межі Волині. Опади будуть припиняться.
Хмарність зменшиться. Хоча ночі ще будуть прохолодні – 8-13° тепла. Денна температура поступово підвищиться з 23° до 27° тепла.
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Про це йдеться у телеграм-каналі Волинського центру з гідрометеорології, передає "Конкурент".
У найближчі три дні циклон, з яким була пов’язана дощова прохолодна погода, відійде за межі Волині. Опади будуть припиняться.
Хмарність зменшиться. Хоча ночі ще будуть прохолодні – 8-13° тепла. Денна температура поступово підвищиться з 23° до 27° тепла.
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