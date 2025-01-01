Підприємство на Волині протягом 5 років безкоштовно користувалося землею

За втручання прокуратури власник нерухомості сплатить в бюджет Луцької громади понад мільйон гривень за користування земельною ділянкою.Про це повідомили у прес-службі Волинської обласної прокуратури.Господарський суд Волинської області задоволив позов Луцької окружної прокуратури в інтересах держави в особі Луцької міської ради про стягнення із приватного підприємства понад мільйон гривень за фактичне користування земельною ділянкою комунальної власності без правовстановлюючих документів.Прокурори з'ясували, що, маючи із 2020 року у приватній власності об'єкт нерухомості, суб'єкт господарювання користувався земельною ділянкою площею 0,15 га на вулиці Данила Галицького в Луцьку, на якій знаходиться це майно, не оформлюючи ані право власності, ані право оренди, та не вносячи плати за її використання.Через такі дії у місцевий бюджет не надійшли кошти, стягнення яких і домоглися прокурори в суді.