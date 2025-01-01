Підприємство на Волині протягом 5 років безкоштовно користувалося землею

Підприємство на Волині протягом 5 років безкоштовно користувалося землею
За втручання прокуратури власник нерухомості сплатить в бюджет Луцької громади понад мільйон гривень за користування земельною ділянкою.

Про це повідомили у прес-службі Волинської обласної прокуратури.

Господарський суд Волинської області задоволив позов Луцької окружної прокуратури в інтересах держави в особі Луцької міської ради про стягнення із приватного підприємства понад мільйон гривень за фактичне користування земельною ділянкою комунальної власності без правовстановлюючих документів.

Прокурори з'ясували, що, маючи із 2020 року у приватній власності об'єкт нерухомості, суб'єкт господарювання користувався земельною ділянкою площею 0,15 га на вулиці Данила Галицького в Луцьку, на якій знаходиться це майно, не оформлюючи ані право власності, ані право оренди, та не вносячи плати за її використання.

Через такі дії у місцевий бюджет не надійшли кошти, стягнення яких і домоглися прокурори в суді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: суд, покарання
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Я сказала цим родинам: ми не здамося». Як адвокатка з Луцька допомагає сім’ям загиблих військових отримати належні виплати
У Луцьку відкрилося сімейне кафе «Golden Waffles family»: смачні новинки, меню та ціни
Нова квартира та BMW з салону: що задекларувала депутатка Волиньради Юлія Вусенко
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Скільки людей загинуло на дорогах Волині за місяць: озвучено жахливу цифру
Сьогодні, 21:13
Підприємство на Волині протягом 5 років безкоштовно користувалося землею
Сьогодні, 20:38
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 15 червня
Сьогодні, 20:00
На Волині викрили батька з сином, які заробляли на ухилянтах
Сьогодні, 19:20
Lutsk Food Fest розсекретив дату нового фестивалю
Сьогодні, 18:14
Схожі новини
Лучанин, який викрав у матері 80 тисяч гривень, проведе за ґратами п’ять років Лучанин, який викрав у матері 80 тисяч гривень, проведе за ґратами п’ять років
12 червня, 23:19
Суд оштрафував волинянина за злив нечистот на семи ділянках громади Суд оштрафував волинянина за злив нечистот на семи ділянках громади
10 червня, 21:45
На Волині учень розпилив у туалеті ліцею перцевий газ На Волині учень розпилив у туалеті ліцею перцевий газ
08 червня, 22:15
Пасажир важко травмувався: на Волині мотоцикліст отримав тюремний термін Пасажир важко травмувався: на Волині мотоцикліст отримав тюремний термін
08 червня, 05:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Скільки людей загинуло на дорогах Волині за місяць: озвучено жахливу цифру
Сьогодні, 21:13
 0
Підприємство на Волині протягом 5 років безкоштовно користувалося землею
Сьогодні, 20:38
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 15 червня
Сьогодні, 20:00
 0
На Волині викрили батька з сином, які заробляли на ухилянтах
Сьогодні, 19:20
 0
Lutsk Food Fest розсекретив дату нового фестивалю
Сьогодні, 18:14
 0
Медіа
відео
1/8