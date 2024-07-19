Ветерани, що йдуть пішки з Гааги в Київ, зупиняться у Луцьку

Ветерани, що йдуть пішки з Гааги в Київ, зупиняться у Луцьку
2600 кілометрів мають здолати учасники маршу на підтримку реабілітації українських ветеранів.

В акції взяли участь четверо нідерландських військових і четверо українських ветеранів. Вони вийшли 1 червня з Гааги (Нідерланди) і здолали 2000 кілометрів до українського кордону, передає "Місто. Медіа".

В Україні цей шлях продовжать із 14 червня троє українських ветеранів:

Юрій Цинтилевич — оборонець Луганського аеропорту, ветеран, професійний бігун, розвиває біговий клуб в Спілці поранених військових України «Міцні 300»;

Олександр Мірошниченко — ветеран, марафонець, тренер з бігу, засновник бігового клубу в «Міцні 300»;

Ігор Романюк — ветеран, координатор ветеранських програм громадської організації «Доладу».

Вони мають пройти ще 600 кілометрів за маршрутом Ягодин — Ковель — Луцьк — Рівне — Звягель — Житомир — Макарів — Київ.

У Луцьку зустріч з учасниками маршу відбудеться 15 червня о 16:30 в Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки.

Мета маршу — зібрати 130 000 євро на:

медичну допомогу;

психологічну підтримку;

реабілітацію ветеранів та їхніх родин.

Задонатити можна за лінком https://bit.ly/3FLwpIs.

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Теги: благодійність, Луцьк
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