Магнітні бурі: прогноз на 15 червня

Магнітні бурі: прогноз на 15 червня
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 15 червня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

У неділю, 15 червня, сонячна активність збільшиться до К-індексу 6 (червоний рівень) — відчутна магнітна буря.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Магнітні бурі, прогноз, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Я сказала цим родинам: ми не здамося». Як адвокатка з Луцька допомагає сім’ям загиблих військових отримати належні виплати
У Луцьку відкрилося сімейне кафе «Golden Waffles family»: смачні новинки, меню та ціни
Нова квартира та BMW з салону: що задекларувала депутатка Волиньради Юлія Вусенко
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Магнітні бурі: прогноз на 15 червня
Сьогодні, 01:30
15 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Ветерани, що йдуть пішки з Гааги в Київ, зупиняться у Луцьку
14 червня, 23:19
Коли на Волинь повернеться літня спека
14 червня, 22:11
Скільки людей загинуло на дорогах Волині за місяць: озвучено жахливу цифру
14 червня, 21:13
Схожі новини
Чи очікувати магнітні бурі 13 червня: прогноз Чи очікувати магнітні бурі 13 червня: прогноз
13 червня, 03:11
Магнітні бурі: прогноз на 11-12 червня Магнітні бурі: прогноз на 11-12 червня
11 червня, 01:30
Чи очікувати магнітні бурі 9 червня: прогноз Чи очікувати магнітні бурі 9 червня: прогноз
09 червня, 03:11
Чи очікувати магнітні бурі 8 червня: прогноз Чи очікувати магнітні бурі 8 червня: прогноз
08 червня, 01:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Магнітні бурі: прогноз на 15 червня
Сьогодні, 01:30
 0
15 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Ветерани, що йдуть пішки з Гааги в Київ, зупиняться у Луцьку
14 червня, 23:19
 0
Коли на Волинь повернеться літня спека
14 червня, 22:11
 0
Скільки людей загинуло на дорогах Волині за місяць: озвучено жахливу цифру
14 червня, 21:13
 0
Медіа
відео
1/8