Магнітні бурі: прогноз на 15 червня
Сьогодні, 01:30
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 15 червня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
У неділю, 15 червня, сонячна активність збільшиться до К-індексу 6 (червоний рівень) — відчутна магнітна буря.
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Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
У неділю, 15 червня, сонячна активність збільшиться до К-індексу 6 (червоний рівень) — відчутна магнітна буря.
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