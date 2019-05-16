Безплатні стрижки: як працює соціальна перукарня у Нововолинську на Волині





Як розповіла Галина Тимощук, стриже, фарбує та укладає волосся різним пільговим категоріям населення — переселенцям, військовим, пенсіонерам, малозабезпеченим людям тощо.



"Ми стараємось зробити приємне, адже всі хочуть бути гарними. Мені подобається те, що я роблю і людям добре. Бачите — їм подобається. Мені більш подобається стригти жінок, але скрізь потрібно приділяти увагу, старатися так, аби людина вийшла задоволена", — сказала волинянка.



Про відкриття соціальної перукарні дізналися з інтернету Людмила Панас і Тетяна Дмитрук із села Хренів Володимирського району, котрі вирішили зробити стрижку. Зі слів Тетяни, перукарськими послугами користується чотири рази на рік.



"У мене загинув син, я обслуговуюся безкоштовно. То чому я маю йти до приватника і платити гроші, якщо в мене є така можливість. Я зачісок ніяких не роблю, мені не до цього, а треба постригтися, щоб в очі не лізло", — зазначила жінка.



Людмила Панас обирає стрижку на коротке волосся. Жінка каже: з пенсією 4 тисячі гривень похід у перукарню б'є по гаманцю, тому соціальна перукарня — вдалий варіант.



"Мені аби коротка стрижка, аби мені в голову не парило. А як довге, то голова болить. Мені вже моди не треба, я вже вийшла з того віку. Я останній раз стриглася — 150 гривень, для мене то є гроші", — додала волинянка.



Приїхав із селища Благодатне на стрижку учасник бойових дій Андрій Аверін. Послугами перукаря чоловік користується раз на два місяці.



"Я ще тут зачісок не робив, перший раз із жінкою прийшов у справах і побачив вивіску. Я зараз на групі, мало грошей, не вистачає на прожиття. Зараз як літо, то трохи коротше, а зверху трішки залишити", — сказав волинянин.



82-річна Галина Сазонова два роки мешкає у Нововолинську. Раніше жила поблизу Херсона, проте через російські обстріли та втрату своєї домівки виїхала на Волинь.



"Там бомбьожка, спати не давали, навіть. Думаю, чи роздягатися, чи одягнутій лягати. Було й таке. Начало тріщати — всі окна сипляться. Хоч би й не хотів, але мусиш тікати. Я була заросша. І мене потрібно було постригти. Слава Богу, дійсно, задоволена, постригли", — розповіла жінка.



Перукарські послуги для окремих категорій громадян надають вдома, а в приміщенні терцентру у Нововолинську працюють у понеділок та середу з 14:00 до 17:00, у п'ятницю — з 14:00 до 16:00, зазначила Галина Тимощук.



Для отримання додаткової інформації щодо надання перукарських послуг просять телефонувати за номером (063) 563 39 75. Перукарський кабінет розташований на бульварі Шевченка 7, кабінет №332 (третій поверх).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Послугами соціальної перукарні в Нововолинську, яка нещодавно запрацювала у місцевому терцентрі соціального обслуговування громадян, за тиждень скористалися 20 людей. Тричі на тиждень місцевим жителям пропонують безплатні перукарські послуги.Як розповіла Суспільному соціальна перукарка з 39-річним стажем роботи, стриже, фарбує та укладає волосся різним пільговим категоріям населення — переселенцям, військовим, пенсіонерам, малозабезпеченим людям тощо."Ми стараємось зробити приємне, адже всі хочуть бути гарними. Мені подобається те, що я роблю і людям добре. Бачите — їм подобається. Мені більш подобається стригти жінок, але скрізь потрібно приділяти увагу, старатися так, аби людина вийшла задоволена", — сказала волинянка.Про відкриття соціальної перукарні дізналися з інтернету Людмила Панас і Тетяна Дмитрук із села Хренів Володимирського району, котрі вирішили зробити стрижку. Зі слів Тетяни, перукарськими послугами користується чотири рази на рік."У мене загинув син, я обслуговуюся безкоштовно. То чому я маю йти до приватника і платити гроші, якщо в мене є така можливість. Я зачісок ніяких не роблю, мені не до цього, а треба постригтися, щоб в очі не лізло", — зазначила жінка.Людмила Панас обирає стрижку на коротке волосся. Жінка каже: з пенсією 4 тисячі гривень похід у перукарню б'є по гаманцю, тому соціальна перукарня — вдалий варіант."Мені аби коротка стрижка, аби мені в голову не парило. А як довге, то голова болить. Мені вже моди не треба, я вже вийшла з того віку. Я останній раз стриглася — 150 гривень, для мене то є гроші", — додала волинянка.Приїхав із селища Благодатне на стрижку учасник бойових дій Андрій Аверін. Послугами перукаря чоловік користується раз на два місяці."Я ще тут зачісок не робив, перший раз із жінкою прийшов у справах і побачив вивіску. Я зараз на групі, мало грошей, не вистачає на прожиття. Зараз як літо, то трохи коротше, а зверху трішки залишити", — сказав волинянин.82-річна Галина Сазонова два роки мешкає у Нововолинську. Раніше жила поблизу Херсона, проте через російські обстріли та втрату своєї домівки виїхала на Волинь."Там бомбьожка, спати не давали, навіть. Думаю, чи роздягатися, чи одягнутій лягати. Було й таке. Начало тріщати — всі окна сипляться. Хоч би й не хотів, але мусиш тікати. Я була заросша. І мене потрібно було постригти. Слава Богу, дійсно, задоволена, постригли", — розповіла жінка.Перукарські послуги для окремих категорій громадян надають вдома, а в приміщенні терцентру у Нововолинську працюють у понеділок та середу з 14:00 до 17:00, у п'ятницю — з 14:00 до 16:00, зазначила Галина Тимощук.Для отримання додаткової інформації щодо надання перукарських послуг просять телефонувати за номером (063) 563 39 75. Перукарський кабінет розташований на бульварі Шевченка 7, кабінет №332 (третій поверх).

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