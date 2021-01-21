Луцькі ліцеїсти здобули бронзу на олімпіаді геніїв в США





Про це в коментарі Андрій Роговський.



Змагання GENIUS Olympiad тривали 9—13 червня на базі Рочестерського технологічного інституту у штаті Нью-Йорк.



Волинську область представляли учні ліцею № 9 Василь Капітан та Олег Павлик, які працювали над своїм роботом під науковим керівництвом Андрія Роговського та Юліана Головчука.



«За умовами конкурсу юні винахідники мали представити робота, який мав якнайкраще виконати екологічну місію: за легендою, сталося стихійне лихо і територія стала непридатною для використання. Робот мав зібрати сміття, вторинну сировину та висадити дерева.



Складність полягала у тому, що потрібно було створити конструкцію з дистанційним керуванням та організувати злагоджену роботу команди», — каже Андрій Роговський.



Виборовши третє місце, лучани Василь Капітан та Олег Павлик отримали по 15 тис. доларів на навчання у Рочестерському технологічному інституті.



Загалом від України на конкурс поїхало 35 дітей із Дніпропетровської, Київської, Полтавської, Житомирської, Сумської, Черкаської, Харківської, Тернопільської областей.



Українська делегація виборола 17 нагород: 3 золоті медалі, 5 срібних і 4 бронзові, 4 почесні відзнаки й 1 гран-прі.



Довідка:



GENIUS Olympiad — це міжнародний конкурс учнів середніх шкіл, присвячений покращенню навколишнього середовища за допомогою науки, робототехніки, бізнесу, програмування, промови, мистецтва, музики та кіно. Він відбувається в США з 2011 року. Щороку до нього долучається понад 1000 учасників із більш ніж 70 країн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцькі ліцеїсти вибороли бронзу на GENIUS Olympiad в США в категорії «Робототехніка». Сконструйований школярами робот збирав сміття й висаджував дерева.Про це в коментарі misto.media розказав керівник гуртка робототехніки Волинської обласної Малої академії наукЗмагання GENIUS Olympiad тривали 9—13 червня на базі Рочестерського технологічного інституту у штаті Нью-Йорк.Волинську область представляли учні ліцею № 9 Василь Капітан та Олег Павлик, які працювали над своїм роботом під науковим керівництвом Андрія Роговського та«За умовами конкурсу юні винахідники мали представити робота, який мав якнайкраще виконати екологічну місію: за легендою, сталося стихійне лихо і територія стала непридатною для використання. Робот мав зібрати сміття, вторинну сировину та висадити дерева.Складність полягала у тому, що потрібно було створити конструкцію з дистанційним керуванням та організувати злагоджену роботу команди», — каже Андрій Роговський.Виборовши третє місце, лучанитаотримали по 15 тис. доларів на навчання у Рочестерському технологічному інституті.Загалом від України на конкурс поїхало 35 дітей із Дніпропетровської, Київської, Полтавської, Житомирської, Сумської, Черкаської, Харківської, Тернопільської областей.Українська делегація виборола 17 нагород: 3 золоті медалі, 5 срібних і 4 бронзові, 4 почесні відзнаки й 1 гран-прі.Довідка:GENIUS Olympiad — це міжнародний конкурс учнів середніх шкіл, присвячений покращенню навколишнього середовища за допомогою науки, робототехніки, бізнесу, програмування, промови, мистецтва, музики та кіно. Він відбувається в США з 2011 року. Щороку до нього долучається понад 1000 учасників із більш ніж 70 країн.

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