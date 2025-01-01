Лабораторний корпус ВНУ ім. Лесі Українки відремонтують за 8 млн грн

Лабораторний корпус ВНУ ім. Лесі Українки відремонтують за 8 млн грн
У лабораторному корпусі № 2 ВНУ ім. Лесі Українки, що на вул. Банковій, 9, відремонтують 25 аудиторій та санвузли на чотирьох поверхах.

Відповідний тендер опублікували на платформі Prozorro, пеедає "Місто. Медіа".

Вартість робіт — 8 млн грн, замовник — Волинський національний університет ім. Лесі Українки.

Поточний ремонт мають зробити:
в навчальних аудиторіях: № 207, 208, 209, 210, 211, 212, 216, 218, 219, 220, 221, 223, 411, 416, 525, 604, 610, 611, 612, 625, 816, 817, 818, 820, 901;

у санвузлах на 2, 5, 6, 8 поверхах.

Переможцем торгів стало ТзОВ «Будівельна компанія „Юкесон груп“.

Завершити роботи мають до кінця вересня. Зі слів ректора ВНУ ім. Лесі Українки Анатолія Цьося, на ці роботи використають кошти університету.

«Потреба ремонту виникла у звʼязку з тим, що років 20, а може й більше, вказані аудиторії не ремонтувалися», — зазначив він.

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