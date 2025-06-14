Вдається вибивати російські війська з прикордоння Сумщини, звільнено Андріївку, - Зеленський
Сьогодні, 09:00
Президент Володимир Зеленський заявив, що українським воїнам вдається вибивати російські війська з прикордоння Сумщини, зокрема було звільнено Андріївку.
Про це пише LB.ua.
“Була доповідь Головкома Олександра Сирського по фронту, по наших активних діях. Окрема й дуже значна увага Покровському напрямку та нашій Сумщині – прикордонним районам нашої Сумщини. Вдається вибивати російські війська звідти. Я дякую за це всім нашим підрозділам, які дійсно забезпечують результати”, – сказав Зеленський.
Він зазначив, що за підсумками цих днів на особливу вдячність заслуговують воїни 225-го окремого штурмового полку – саме за наступальні дії в прикордонні Сумщини і звільнення, зокрема, Андріївки.
Крім того, президент розповів, що у Курській області також продовжуються наші активні дії, за що глава держави також подякував українським бійцям.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це пише LB.ua.
“Була доповідь Головкома Олександра Сирського по фронту, по наших активних діях. Окрема й дуже значна увага Покровському напрямку та нашій Сумщині – прикордонним районам нашої Сумщини. Вдається вибивати російські війська звідти. Я дякую за це всім нашим підрозділам, які дійсно забезпечують результати”, – сказав Зеленський.
Він зазначив, що за підсумками цих днів на особливу вдячність заслуговують воїни 225-го окремого штурмового полку – саме за наступальні дії в прикордонні Сумщини і звільнення, зокрема, Андріївки.
Крім того, президент розповів, що у Курській області також продовжуються наші активні дії, за що глава держави також подякував українським бійцям.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Вдається вибивати російські війська з прикордоння Сумщини, звільнено Андріївку, - Зеленський
Сьогодні, 09:00
Луцькі ліцеїсти здобули бронзу на олімпіаді геніїв в США
Сьогодні, 07:15