Вдається вибивати російські війська з прикордоння Сумщини, звільнено Андріївку, - Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що українським воїнам вдається вибивати російські війська з прикордоння Сумщини, зокрема було звільнено Андріївку.



Про це пише



“Була доповідь Головкома Олександра Сирського по фронту, по наших активних діях. Окрема й дуже значна увага Покровському напрямку та нашій Сумщині – прикордонним районам нашої Сумщини. Вдається вибивати російські війська звідти. Я дякую за це всім нашим підрозділам, які дійсно забезпечують результати”, – сказав Зеленський.



Він зазначив, що за підсумками цих днів на особливу вдячність заслуговують воїни 225-го окремого штурмового полку – саме за наступальні дії в прикордонні Сумщини і звільнення, зокрема, Андріївки.



Крім того, президент розповів, що у Курській області також продовжуються наші активні дії, за що глава держави також подякував українським бійцям.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президентзаявив, що українським воїнам вдається вибивати російські війська з прикордоння Сумщини, зокрема було звільнено Андріївку.Про це пише LB.ua “Була доповідь Головкома Олександра Сирського по фронту, по наших активних діях. Окрема й дуже значна увага Покровському напрямку та нашій Сумщині – прикордонним районам нашої Сумщини. Вдається вибивати російські війська звідти. Я дякую за це всім нашим підрозділам, які дійсно забезпечують результати”, – сказав Зеленський.Він зазначив, що за підсумками цих днів на особливу вдячність заслуговують воїни 225-го окремого штурмового полку – саме за наступальні дії в прикордонні Сумщини і звільнення, зокрема, Андріївки.Крім того, президент розповів, що у Курській області також продовжуються наші активні дії, за що глава держави також подякував українським бійцям.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію