Вдається вибивати російські війська з прикордоння Сумщини, звільнено Андріївку, - Зеленський

Вдається вибивати російські війська з прикордоння Сумщини, звільнено Андріївку, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що українським воїнам вдається вибивати російські війська з прикордоння Сумщини, зокрема було звільнено Андріївку.

Про це пише LB.ua.

“Була доповідь Головкома Олександра Сирського по фронту, по наших активних діях. Окрема й дуже значна увага Покровському напрямку та нашій Сумщині – прикордонним районам нашої Сумщини. Вдається вибивати російські війська звідти. Я дякую за це всім нашим підрозділам, які дійсно забезпечують результати”, – сказав Зеленський.

Він зазначив, що за підсумками цих днів на особливу вдячність заслуговують воїни 225-го окремого штурмового полку – саме за наступальні дії в прикордонні Сумщини і звільнення, зокрема, Андріївки.

Крім того, президент розповів, що у Курській області також продовжуються наші активні дії, за що глава держави також подякував українським бійцям.

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Теги: Росія, війна
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