2600 кілометрів пішки: військові йдуть з Гааги в Київ і зупиняться у Луцьку
Сьогодні, 11:14
2600 кілометрів мають здолати учасники маршу на підтримку реабілітації українських ветеранів.
Про це пише misto.media.
В акції взяли участь четверо нідерландських військових і четверо українських ветеранів. Вони вийшли 1 червня з Гааги (Нідерланди) і здолали 2000 кілометрів до українського кордону.
В Україні цей шлях продовжать із 14 червня троє українських ветеранів:
Юрій Цинтилевич — оборонець Луганського аеропорту, ветеран, професійний бігун, розвиває біговий клуб в Спілці поранених військових України «Міцні 300»;
Олександр Мірошниченко — ветеран, марафонець, тренер з бігу, засновник бігового клубу в «Міцні 300»;
Ігор Романюк — ветеран, координатор ветеранських програм громадської організації «Доладу».
Вони мають пройти ще 600 кілометрів за маршрутом Ягодин — Ковель — Луцьк — Рівне — Звягель — Житомир — Макарів — Київ.
У Луцьку зустріч з учасниками маршу відбудеться 15 червня о 16:30 в Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки.
Мета маршу — зібрати 130 000 євро на:
медичну допомогу;
психологічну підтримку;
реабілітацію ветеранів та їхніх родин.
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Про це пише misto.media.
В акції взяли участь четверо нідерландських військових і четверо українських ветеранів. Вони вийшли 1 червня з Гааги (Нідерланди) і здолали 2000 кілометрів до українського кордону.
В Україні цей шлях продовжать із 14 червня троє українських ветеранів:
Юрій Цинтилевич — оборонець Луганського аеропорту, ветеран, професійний бігун, розвиває біговий клуб в Спілці поранених військових України «Міцні 300»;
Олександр Мірошниченко — ветеран, марафонець, тренер з бігу, засновник бігового клубу в «Міцні 300»;
Ігор Романюк — ветеран, координатор ветеранських програм громадської організації «Доладу».
Вони мають пройти ще 600 кілометрів за маршрутом Ягодин — Ковель — Луцьк — Рівне — Звягель — Житомир — Макарів — Київ.
У Луцьку зустріч з учасниками маршу відбудеться 15 червня о 16:30 в Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки.
Мета маршу — зібрати 130 000 євро на:
медичну допомогу;
психологічну підтримку;
реабілітацію ветеранів та їхніх родин.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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