Трамп розповів про розмову з путіним: Україну планують обговорити наступного тижня

Трамп розповів про розмову з путіним: Україну планують обговорити наступного тижня
Президент США Дональд Трамп заявив, що під час розмови з правителем РФ володимиром путіним мало обговорювалася тема війни в Україні, але це обговорення планується на наступний тиждень.

Про це пише Українська правда.

"Президент (правитель РФ – ред.) путін зателефонував, щоб привітати мене з днем народження, але, що більш важливо, поговорити про Іран, країну, яку він дуже добре знає. Ми довго розмовляли.

Набагато менше часу було присвячено Росії та Україні, але це буде наступного тижня. Він здійснює запланований обмін полоненими – велика кількість полонених з обох сторін обмінюється негайно.

Розмова тривала приблизно 1 годину. Він, як і я, вважає, що ця війна між Ізраїлем та Іраном повинна закінчитися, на що я відповів, що його війна (проти України – ред.) також повинна закінчитися", - йдеться в повідомленні.

Раніше в суботу помічник глави РФ Юрій Ушаков заявив, що володимир путін провів розмову з президентом США Дональдом Трампом.

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Теги: Росія, війна
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