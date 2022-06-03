Терапія із собаками: ветеран з Волині розповів про роботу кінолога

Володимир Лев започаткував власну справу і займається каністерапією — надає психоемоційну підтримку для ветеранів та дітей завдяки спеціально навченим собакам.



Нову діяльність обрав не випадково, до цього обіймав посаду начальника кінологічної служби, розповів



За словами нацгвардійця, коли він прибув на службу, то вирішив не лише продемонструвати свої знання про німецьку вівчарку, а і те, чого може її навчити. Через кілька днів він став інструктором кінологічної служби, а згодом і очолив цей підрозділ.



Володимир Лев разом зі своїми вихованцями брав участь у змаганнях, на яких займав призові місця. У 2012 році він став чемпіоном у складі команди по багатоборству кінологів.



Через два роки, на початку російсько-української війни у 2014 році, чоловік став на захист України. У Луганській області нацгвардієць отримав поранення, проходив реабілітацію. На початку повномасштабного вторгнення чоловік долучився до лав тероборони.



″До армії я полюбляв займатися собачками й вивчив справу службової кінології. Коли потрапив у військо, докладав усі зусилля, аби розвинути службову кінологію та бути дуже корисним″, — сказав Володимир Лев.



Тепер він навчає собак витривалості до бойових дій. Йому у цьому допомагає дружина Марія.



"Наш день розпочинається точно не з кави, а з вигулу, прибирання і годування собачок. Володимир – кінолог, вони його обожнюють. У нього талант до собачок, але я стараюся не відставати. Ми вдвох харчуємо, я допомагаю що зварити потрібно", — розповіла Марія Лев.



Володимир Лев переконаний: дуже легко "зламати" собаку під час її першого виїзду. Тварина повинна пройти багато етапів соціалізації. Тільки тоді пес забезпечить якісне виконання службових завдань, а саме у пошуку вибухових речовин, доставлення боєприпасів, провіанту чи медикаментів, обшуку транспорту, матеріальних цінностей.



"Інструктор має не тільки любити, а і довіряти. Має діяти згідно з поведінкою пса", — зауважив кінолог.

Перша собака, яку прийняв до себе Володимир Лев після повернення з військової служби — лабрадор Елі. Її кінолог виховав для терапевтичних сесій.



″Вона не тільки мені допомагає у праці з людьми, але й серед моїх песиків. Елі, особлива тим, що вона — добра і дуже емоційно стійка, що дозволяє їй працювати з дітьми та з ветеранами. Вона гарно відчуває їх внутрішній світ″, — пояснив чоловік.



Володимир Лев зазначив, що військовослужбовці під час бойових дій дуже тісно спілкуються з тваринами. Це дозволяє тримати себе у руках, адже воїни розуміють, що мають про кого піклуватися та з ким поговорити, обійнятися. Тому повернувшись додому, у них залишається бажання надалі тримати зв’язок з тваринами.



‶Мені віддавали собак власників, яких мобілізували. Ті собаки були не один місяць у мене. Всі вони сумували за своїми господарями, але прекрасно поверталися у свої сім’ї", — розповів кінолог.



Наразі подружжя розпочало будівництво місця утримання песиків. Планують створити для них розважальну зону, де собаки зможуть проводити вільний час.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Після 20 річної військової служби волинянинзапочаткував власну справу і займається каністерапією — надає психоемоційну підтримку для ветеранів та дітей завдяки спеціально навченим собакам.Нову діяльність обрав не випадково, до цього обіймав посаду начальника кінологічної служби, розповів Суспільному Володимир Лев.За словами нацгвардійця, коли він прибув на службу, то вирішив не лише продемонструвати свої знання про німецьку вівчарку, а і те, чого може її навчити. Через кілька днів він став інструктором кінологічної служби, а згодом і очолив цей підрозділ.Володимир Лев разом зі своїми вихованцями брав участь у змаганнях, на яких займав призові місця. У 2012 році він став чемпіоном у складі команди по багатоборству кінологів.Через два роки, на початку російсько-української війни у 2014 році, чоловік став на захист України. У Луганській області нацгвардієць отримав поранення, проходив реабілітацію. На початку повномасштабного вторгнення чоловік долучився до лав тероборони.″До армії я полюбляв займатися собачками й вивчив справу службової кінології. Коли потрапив у військо, докладав усі зусилля, аби розвинути службову кінологію та бути дуже корисним″, — сказав Володимир Лев.Тепер він навчає собак витривалості до бойових дій. Йому у цьому допомагає дружина Марія."Наш день розпочинається точно не з кави, а з вигулу, прибирання і годування собачок. Володимир – кінолог, вони його обожнюють. У нього талант до собачок, але я стараюся не відставати. Ми вдвох харчуємо, я допомагаю що зварити потрібно", — розповіла Марія Лев.Володимир Лев переконаний: дуже легко "зламати" собаку під час її першого виїзду. Тварина повинна пройти багато етапів соціалізації. Тільки тоді пес забезпечить якісне виконання службових завдань, а саме у пошуку вибухових речовин, доставлення боєприпасів, провіанту чи медикаментів, обшуку транспорту, матеріальних цінностей."Інструктор має не тільки любити, а і довіряти. Має діяти згідно з поведінкою пса", — зауважив кінолог.Перша собака, яку прийняв до себе Володимир Лев після повернення з військової служби — лабрадор Елі. Її кінолог виховав для терапевтичних сесій.″Вона не тільки мені допомагає у праці з людьми, але й серед моїх песиків. Елі, особлива тим, що вона — добра і дуже емоційно стійка, що дозволяє їй працювати з дітьми та з ветеранами. Вона гарно відчуває їх внутрішній світ″, — пояснив чоловік.Володимир Лев зазначив, що військовослужбовці під час бойових дій дуже тісно спілкуються з тваринами. Це дозволяє тримати себе у руках, адже воїни розуміють, що мають про кого піклуватися та з ким поговорити, обійнятися. Тому повернувшись додому, у них залишається бажання надалі тримати зв’язок з тваринами.‶Мені віддавали собак власників, яких мобілізували. Ті собаки були не один місяць у мене. Всі вони сумували за своїми господарями, але прекрасно поверталися у свої сім’ї", — розповів кінолог.Наразі подружжя розпочало будівництво місця утримання песиків. Планують створити для них розважальну зону, де собаки зможуть проводити вільний час.

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