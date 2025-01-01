Росія передала тіла ще 1200 загиблих українців

Росія передала тіла ще 1200 загиблих українців
Між Україною та росією відбувся черговий етап репатріаційних заходів. Сьогодні, 15 червня, вдалося повернути 1200 тіл українських громадян, зокрема і полеглих військових.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Репатріація тіл загиблих українців відбулася в межах домовленостей у Стамбулі. Так, в Україну повернули ще 1200 тіл, які за твердженням російської сторони належать українським громадянам, в тому числі військовослужбовцям.

Найближчим часом слідчі правоохоронні органи разом з експертними установами Міністерства внутрішніх справ здійснять всі необхідні експертизи та ідентифікують репатрійовані тіла.

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Теги: Росія, війна
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