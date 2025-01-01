Росія передала тіла ще 1200 загиблих українців

Між Україною та росією відбувся черговий етап репатріаційних заходів. Сьогодні, 15 червня, вдалося повернути 1200 тіл українських громадян, зокрема і полеглих військових.Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.Репатріація тіл загиблих українців відбулася в межах домовленостей у Стамбулі. Так, в Україну повернули ще 1200 тіл, які за твердженням російської сторони належать українським громадянам, в тому числі військовослужбовцям.Найближчим часом слідчі правоохоронні органи разом з експертними установами Міністерства внутрішніх справ здійснять всі необхідні експертизи та ідентифікують репатрійовані тіла.