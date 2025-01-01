Росія передала тіла ще 1200 загиблих українців
Сьогодні, 13:00
Між Україною та росією відбувся черговий етап репатріаційних заходів. Сьогодні, 15 червня, вдалося повернути 1200 тіл українських громадян, зокрема і полеглих військових.
Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Репатріація тіл загиблих українців відбулася в межах домовленостей у Стамбулі. Так, в Україну повернули ще 1200 тіл, які за твердженням російської сторони належать українським громадянам, в тому числі військовослужбовцям.
Найближчим часом слідчі правоохоронні органи разом з експертними установами Міністерства внутрішніх справ здійснять всі необхідні експертизи та ідентифікують репатрійовані тіла.
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Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Репатріація тіл загиблих українців відбулася в межах домовленостей у Стамбулі. Так, в Україну повернули ще 1200 тіл, які за твердженням російської сторони належать українським громадянам, в тому числі військовослужбовцям.
Найближчим часом слідчі правоохоронні органи разом з експертними установами Міністерства внутрішніх справ здійснять всі необхідні експертизи та ідентифікують репатрійовані тіла.
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