Росія масовано вдарила по Кременчуку

Росія масовано вдарила по Кременчуку
Уночі на 15 червня ворог провів масовану комбіновану атаку з використанням ракет та БпЛА по місту Кременчук Полтавської області.

Про це повідомили у Полтавській ОВА.

Зазначається, що у громаді під удар потрапили обʼєкти енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури. Постраждалих в області немає.

Також було пошкоджено приватний житловий будинок, автомобіль та лінію електропередач.

Внаслідок прямих влучань та падіння уламків виникли пожежі.

У Чутівській громаді через падіння уламків БпЛА пошкоджені житлові будинки та автівки.

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Теги: Росія, війна
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