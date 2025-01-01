Росія масовано вдарила по Кременчуку





Про це повідомили у Полтавській ОВА.



Зазначається, що у громаді під удар потрапили обʼєкти енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури. Постраждалих в області немає.



Також було пошкоджено приватний житловий будинок, автомобіль та лінію електропередач.



Внаслідок прямих влучань та падіння уламків виникли пожежі.



У Чутівській громаді через падіння уламків БпЛА пошкоджені житлові будинки та автівки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уночі на 15 червня ворог провів масовану комбіновану атаку з використанням ракет та БпЛА по місту Кременчук Полтавської області.Про це повідомили у Полтавській ОВА.Зазначається, що у громаді під удар потрапили обʼєкти енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури. Постраждалих в області немає.Також було пошкоджено приватний житловий будинок, автомобіль та лінію електропередач.Внаслідок прямих влучань та падіння уламків виникли пожежі.У Чутівській громаді через падіння уламків БпЛА пошкоджені житлові будинки та автівки.

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