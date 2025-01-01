Росія масовано вдарила по Кременчуку
Сьогодні, 15:18
Уночі на 15 червня ворог провів масовану комбіновану атаку з використанням ракет та БпЛА по місту Кременчук Полтавської області.
Про це повідомили у Полтавській ОВА.
Зазначається, що у громаді під удар потрапили обʼєкти енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури. Постраждалих в області немає.
Також було пошкоджено приватний житловий будинок, автомобіль та лінію електропередач.
Внаслідок прямих влучань та падіння уламків виникли пожежі.
У Чутівській громаді через падіння уламків БпЛА пошкоджені житлові будинки та автівки.
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Про це повідомили у Полтавській ОВА.
Зазначається, що у громаді під удар потрапили обʼєкти енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури. Постраждалих в області немає.
Також було пошкоджено приватний житловий будинок, автомобіль та лінію електропередач.
Внаслідок прямих влучань та падіння уламків виникли пожежі.
У Чутівській громаді через падіння уламків БпЛА пошкоджені житлові будинки та автівки.
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