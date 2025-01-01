На Сумщині обірвалося життя Героя з Волині Ростислава Шевчика
Сьогодні, 16:06
Днем жалоби розпочнеться новий тиждень у Ковельській громаді. «На щиті» повертається у рідне місто командир 2-го механізованого відділення 7-ї механізованої роти військової частини А5003, солдат Шевчик Ростислав Володимирович.
Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.
Його життя обірвалося 9 червня 2025 року в районі села Стецьківка на Сумщині.
Прощання із Захисником відбудеться у понеділок, 16 червня, об 11.00 год. в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці.
Останнім місцем спочинку бійця стане Алея Героїв міського кладовища.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.
Його життя обірвалося 9 червня 2025 року в районі села Стецьківка на Сумщині.
Прощання із Захисником відбудеться у понеділок, 16 червня, об 11.00 год. в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці.
Останнім місцем спочинку бійця стане Алея Героїв міського кладовища.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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