На Сумщині обірвалося життя Героя з Волині Ростислава Шевчика

На Сумщині обірвалося життя Героя з Волині Ростислава Шевчика
Днем жалоби розпочнеться новий тиждень у Ковельській громаді. «На щиті» повертається у рідне місто командир 2-го механізованого відділення 7-ї механізованої роти військової частини А5003, солдат Шевчик Ростислав Володимирович.

Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.

Його життя обірвалося 9 червня 2025 року в районі села Стецьківка на Сумщині.

Прощання із Захисником відбудеться у понеділок, 16 червня, об 11.00 год. в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці.

Останнім місцем спочинку бійця стане Алея Героїв міського кладовища.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!


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Теги: Герой, Волинь, загиблий
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