На Сумщині обірвалося життя Героя з Волині Ростислава Шевчика

Шевчик Ростислав Володимирович.



Про це Ігор Чайка.



Його життя обірвалося 9 червня 2025 року в районі села Стецьківка на Сумщині.



Прощання із Захисником відбудеться у понеділок, 16 червня, об 11.00 год. в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці.



Останнім місцем спочинку бійця стане Алея Героїв міського кладовища.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!





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