Lutsk Food Fest розсекретив дату нового фестивалю

Lutsk Food Fest розсекретив дату нового фестивалю
Lutsk Food Fest повідомив дату проведення 11-го фестивалю їжі у місті.

Організатори анонсували також й артистів, які розважатимуть лучан під час заходу. Список виконавців вони опублікували у своїх соцмережах, передає "Конкурент".

«Зірочка, палай!

Ми зараз буквально як ця пісня. І раді поділитися новиною, що вона — одна з тих, які звучатимуть на нашому Фудфесті в серпні.

Отож, 8-10 серпня ми зустрічаємося в Луцьку, на локації @adrenalin.city, яка так нам сподобалася!» – йдеться у дописі.

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Теги: Lutsk Food Fest, дата
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