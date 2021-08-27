Lutsk Food Fest розсекретив дату нового фестивалю





Організатори анонсували також й артистів, які розважатимуть лучан під час заходу. Список виконавців вони опублікували у своїх соцмережах, передає



«Зірочка, палай!



Ми зараз буквально як ця пісня. І раді поділитися новиною, що вона — одна з тих, які звучатимуть на нашому Фудфесті в серпні.



Отож, 8-10 серпня ми зустрічаємося в Луцьку, на локації @adrenalin.city, яка так нам сподобалася!» – йдеться у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Lutsk Food Fest повідомив дату проведення 11-го фестивалю їжі у місті.Організатори анонсували також й артистів, які розважатимуть лучан під час заходу. Список виконавців вони опублікували у своїх соцмережах, передає "Конкурент" «Зірочка, палай!Ми зараз буквально як ця пісня. І раді поділитися новиною, що вона — одна з тих, які звучатимуть на нашому Фудфесті в серпні.Отож, 8-10 серпня ми зустрічаємося в Луцьку, на локації @adrenalin.city, яка так нам сподобалася!» – йдеться у дописі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію