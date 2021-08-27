Lutsk Food Fest розсекретив дату нового фестивалю
Сьогодні, 18:14
Lutsk Food Fest повідомив дату проведення 11-го фестивалю їжі у місті.
Організатори анонсували також й артистів, які розважатимуть лучан під час заходу. Список виконавців вони опублікували у своїх соцмережах, передає "Конкурент".
«Зірочка, палай!
Ми зараз буквально як ця пісня. І раді поділитися новиною, що вона — одна з тих, які звучатимуть на нашому Фудфесті в серпні.
Отож, 8-10 серпня ми зустрічаємося в Луцьку, на локації @adrenalin.city, яка так нам сподобалася!» – йдеться у дописі.
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Організатори анонсували також й артистів, які розважатимуть лучан під час заходу. Список виконавців вони опублікували у своїх соцмережах, передає "Конкурент".
«Зірочка, палай!
Ми зараз буквально як ця пісня. І раді поділитися новиною, що вона — одна з тих, які звучатимуть на нашому Фудфесті в серпні.
Отож, 8-10 серпня ми зустрічаємося в Луцьку, на локації @adrenalin.city, яка так нам сподобалася!» – йдеться у дописі.
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