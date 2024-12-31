Родині полеглого воїна з Волині вручили його посмертну нагороду. ФОТО
Сьогодні, 03:41
Родині полеглого воїна Володимира Копаєва з Волині вручили його посмертну нагороду.
Про це повідомили у Боратинській громаді.
13 червня у Боратинській сільській раді відбулося посмертне нагородження Захисника з Променя Володимира Копаєва орденом «За мужність» ІІІ ступеня. Нагороду передали родині загиблого воїна – мамі Галині Володимирівні та брату Олександру Володимировичу, який є діючим військовослужбовцем ЗСУ.
Матір загиблого Захисника дякувала за нагороду та додавала:
«Я маю двох синів, вони мої ангели-охоронці. Один мене охороняє на небі, а інший на землі»
Володимир Володимирович Копаєв, мужньо виконавши військовий обов’язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність, загинув 14 листопада 2024 року на території між позиціями сил оборони та позиціями військ держави-агресора поблизу населеного пункту Мартинівка, Суджанського району, Курської області російської федерації.
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Про це повідомили у Боратинській громаді.
13 червня у Боратинській сільській раді відбулося посмертне нагородження Захисника з Променя Володимира Копаєва орденом «За мужність» ІІІ ступеня. Нагороду передали родині загиблого воїна – мамі Галині Володимирівні та брату Олександру Володимировичу, який є діючим військовослужбовцем ЗСУ.
Матір загиблого Захисника дякувала за нагороду та додавала:
«Я маю двох синів, вони мої ангели-охоронці. Один мене охороняє на небі, а інший на землі»
Володимир Володимирович Копаєв, мужньо виконавши військовий обов’язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність, загинув 14 листопада 2024 року на території між позиціями сил оборони та позиціями військ держави-агресора поблизу населеного пункту Мартинівка, Суджанського району, Курської області російської федерації.
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