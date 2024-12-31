Родині полеглого воїна з Волині вручили його посмертну нагороду. ФОТО

Родині полеглого воїна з Волині вручили його посмертну нагороду. ФОТО
Родині полеглого воїна Володимира Копаєва з Волині вручили його посмертну нагороду.

Про це повідомили у Боратинській громаді.

13 червня у Боратинській сільській раді відбулося посмертне нагородження Захисника з Променя Володимира Копаєва орденом «За мужність» ІІІ ступеня. Нагороду передали родині загиблого воїна – мамі Галині Володимирівні та брату Олександру Володимировичу, який є діючим військовослужбовцем ЗСУ.

Матір загиблого Захисника дякувала за нагороду та додавала:
«Я маю двох синів, вони мої ангели-охоронці. Один мене охороняє на небі, а інший на землі»

Володимир Володимирович Копаєв, мужньо виконавши військовий обов’язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність, загинув 14 листопада 2024 року на території між позиціями сил оборони та позиціями військ держави-агресора поблизу населеного пункту Мартинівка, Суджанського району, Курської області російської федерації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Боратин, війна, нагорода, посмертно
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Я сказала цим родинам: ми не здамося». Як адвокатка з Луцька допомагає сім’ям загиблих військових отримати належні виплати
У Луцьку відкрилося сімейне кафе «Golden Waffles family»: смачні новинки, меню та ціни
Нова квартира та BMW з салону: що задекларувала депутатка Волиньради Юлія Вусенко
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Родині полеглого воїна з Волині вручили його посмертну нагороду. ФОТО
Сьогодні, 03:41
На Волині вчені з 5 країн шукали рідкісних птахів. ФОТО
Сьогодні, 01:15
14 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У МАГАТЕ зафіксували радіаційне забруднення на ядерному об'єкті в Ірані
13 червня, 23:19
Розповіли історію одужання 16-річної дівчини, яку в Луцьку на «зебрі» збив мотоцикл
13 червня, 22:57
Схожі новини
На Волині сім'ям загиблих воїнів вручили посмертні нагороди рідних. ФОТО На Волині сім'ям загиблих воїнів вручили посмертні нагороди рідних. ФОТО
31 грудня, 2024, 01:15
Волинянина посмертно нагородили орденом «За мужність». ФОТО Волинянина посмертно нагородили орденом «За мужність». ФОТО
10 травня, 2024, 05:28
На Волині родичі трьох Героїв отримали їхні посмертні нагороди. ФОТО На Волині родичі трьох Героїв отримали їхні посмертні нагороди. ФОТО
10 квітня, 2024, 02:17
На Волині рідним загиблого воїна вручили його посмертну нагороду На Волині рідним загиблого воїна вручили його посмертну нагороду
12 грудня, 2023, 05:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Родині полеглого воїна з Волині вручили його посмертну нагороду. ФОТО
Сьогодні, 03:41
 0
На Волині вчені з 5 країн шукали рідкісних птахів. ФОТО
Сьогодні, 01:15
 0
14 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У МАГАТЕ зафіксували радіаційне забруднення на ядерному об'єкті в Ірані
13 червня, 23:19
 0
Розповіли історію одужання 16-річної дівчини, яку в Луцьку на «зебрі» збив мотоцикл
13 червня, 22:57
 0
Медіа
відео
1/8