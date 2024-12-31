Родині полеглого воїна з Волині вручили його посмертну нагороду. ФОТО

Родині полеглого воїназ Волині вручили його посмертну нагороду.Про це повідомили у Боратинській громаді.13 червня у Боратинській сільській раді відбулося посмертне нагородження Захисника з Променяорденом «За мужність» ІІІ ступеня. Нагороду передали родині загиблого воїна – маміта брату, який є діючим військовослужбовцем ЗСУ.Матір загиблого Захисника дякувала за нагороду та додавала:«Я маю двох синів, вони мої ангели-охоронці. Один мене охороняє на небі, а інший на землі»Володимир Володимирович Копаєв, мужньо виконавши військовий обов’язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність, загинув 14 листопада 2024 року на території між позиціями сил оборони та позиціями військ держави-агресора поблизу населеного пункту Мартинівка, Суджанського району, Курської області російської федерації.