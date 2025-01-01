Трамп пояснив, чому не вводить санкції проти росії: я чекаю на мирну угоду

Дональд Трамп заявив, що не вводить санкції проти росії, оскільки очікує на підписання мирної угоди.



Про це він заявив на пресконференції на полях саміту лідерів G7 у Канаді, передає кореспондентка



Так, Трампа запитали, чи підтримує він заклик Європи до нових антиросійських обмежень, на що він зазначив, що Європа «говорить про це, але ще нічого не зробила».



А на запитання про те, чому США самі не вводять санкції проти рф, глава Білого дому відповів: «Я чекаю, щоб побачити, чи буде підписано угоду».



Водночас він додав, що санкції дорого обходяться Сполученим Штатам.



«Коли я запроваджую санкції проти якоїсь країни, це коштує США дуже багато грошей, величезні суми. Це не просто підписати документ. Йдеться про мільярди й мільярди доларів. Санкції — це не так просто. Це не вулиця з одностороннім рухом», — зазначив Трамп.



Що відомо про запровадження санкцій США проти росії



Президент США Дональд Трамп заявив, що глава рф володимир путін навмисно затягує час у питанні припинення вогню з Україною, тому він планує «агресивні» санкції проти москви, які можуть зачепити її «тіньовий флот».



50 сенаторів від Республіканської та Демократичної партій США запропонували законопроєкт, який передбачає санкції проти росії, якщо та відмовиться вести переговори з Україною.



Законопроєкт отримав підтримку 81 сенатора зі 100. Попри це й те, що делегаціям України та рф не вдалося домовитися про припинення вогню на зустрічі у Стамбулі, як до того закликав Трамп, президент США заявив, що Вашингтон не буде запроваджувати додаткових санкцій проти росії.



Державний секретар США Марко Рубіо пояснював, що американський уряд просив законотворців дати президенту «простір і час для переговорів».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент СШАзаявив, що не вводить санкції проти росії, оскільки очікує на підписання мирної угоди.Про це він заявив на пресконференції на полях саміту лідерів G7 у Канаді, передає кореспондентка «Суспільного» Так, Трампа запитали, чи підтримує він заклик Європи до нових антиросійських обмежень, на що він зазначив, що Європа «говорить про це, але ще нічого не зробила».А на запитання про те, чому США самі не вводять санкції проти рф, глава Білого дому відповів: «Я чекаю, щоб побачити, чи буде підписано угоду».Водночас він додав, що санкції дорого обходяться Сполученим Штатам.«Коли я запроваджую санкції проти якоїсь країни, це коштує США дуже багато грошей, величезні суми. Це не просто підписати документ. Йдеться про мільярди й мільярди доларів. Санкції — це не так просто. Це не вулиця з одностороннім рухом», — зазначив Трамп.Президент США Дональд Трамп заявив, що глава рфнавмисно затягує час у питанні припинення вогню з Україною, тому він планує «агресивні» санкції проти москви, які можуть зачепити її «тіньовий флот».50 сенаторів від Республіканської та Демократичної партій США запропонували законопроєкт, який передбачає санкції проти росії, якщо та відмовиться вести переговори з Україною.Законопроєкт отримав підтримку 81 сенатора зі 100. Попри це й те, що делегаціям України та рф не вдалося домовитися про припинення вогню на зустрічі у Стамбулі, як до того закликав Трамп, президент США заявив, що Вашингтон не буде запроваджувати додаткових санкцій проти росії.Державний секретар СШАпояснював, що американський уряд просив законотворців дати президенту «простір і час для переговорів».

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