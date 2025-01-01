Ракета, якою росіяни вдарили по багатоповерхівці у Києві, провалила бетонні перекриття аж в підвал, - Клименко





Про це Ігор Клименко.



"Російська ракета, яка повністю знищила один з під'їздів столичної багатоповерхівки, зайшла настільки глибоко, що провалила бетонні перекриття в підвал", - йдеться в повідомленні.



Він зазначив, що всі служби працюють в посиленому режимі.



Рятувальники налаштовані працювати в кілька змін, щоб максимально швидко розібрати завали — поверх за поверхом.



«Як бачите, усі 9 поверхів склалися на рівні 2-поверхового будинку», — зазначив Клименко.



За даними ДСНС, влучання ракети в 9-поверхівку сталося в Солом’янському районі Києва. Там зруйнований один під’їзд, нині є загроза обвалу конструкцій.



З-під завалів надзвичайники вже дістали жінку. Є інформація про щонайменше 5 зниклих безвісти мешканців будинку, які не виходять на звʼязок із рідними.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Балістична ракета, яку росія запустила по Україні, поцілила в багатоповерхівку Києва. Вона зайшла настільки глибоко, що провалила навіть бетонні перекриття в підвал.Про це розповів міністр внутрішніх справ"Російська ракета, яка повністю знищила один з під'їздів столичної багатоповерхівки, зайшла настільки глибоко, що провалила бетонні перекриття в підвал", - йдеться в повідомленні.Він зазначив, що всі служби працюють в посиленому режимі.Рятувальники налаштовані працювати в кілька змін, щоб максимально швидко розібрати завали — поверх за поверхом.«Як бачите, усі 9 поверхів склалися на рівні 2-поверхового будинку», — зазначив Клименко.За даними ДСНС, влучання ракети в 9-поверхівку сталося в Солом’янському районі Києва. Там зруйнований один під’їзд, нині є загроза обвалу конструкцій.З-під завалів надзвичайники вже дістали жінку. Є інформація про щонайменше 5 зниклих безвісти мешканців будинку, які не виходять на звʼязок із рідними.

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