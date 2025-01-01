Ракета, якою росіяни вдарили по багатоповерхівці у Києві, провалила бетонні перекриття аж в підвал, - Клименко
Сьогодні, 12:10
Балістична ракета, яку росія запустила по Україні, поцілила в багатоповерхівку Києва. Вона зайшла настільки глибоко, що провалила навіть бетонні перекриття в підвал.
Про це розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
"Російська ракета, яка повністю знищила один з під'їздів столичної багатоповерхівки, зайшла настільки глибоко, що провалила бетонні перекриття в підвал", - йдеться в повідомленні.
Він зазначив, що всі служби працюють в посиленому режимі.
Рятувальники налаштовані працювати в кілька змін, щоб максимально швидко розібрати завали — поверх за поверхом.
«Як бачите, усі 9 поверхів склалися на рівні 2-поверхового будинку», — зазначив Клименко.
За даними ДСНС, влучання ракети в 9-поверхівку сталося в Солом’янському районі Києва. Там зруйнований один під’їзд, нині є загроза обвалу конструкцій.
З-під завалів надзвичайники вже дістали жінку. Є інформація про щонайменше 5 зниклих безвісти мешканців будинку, які не виходять на звʼязок із рідними.
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Про це розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
"Російська ракета, яка повністю знищила один з під'їздів столичної багатоповерхівки, зайшла настільки глибоко, що провалила бетонні перекриття в підвал", - йдеться в повідомленні.
Він зазначив, що всі служби працюють в посиленому режимі.
Рятувальники налаштовані працювати в кілька змін, щоб максимально швидко розібрати завали — поверх за поверхом.
«Як бачите, усі 9 поверхів склалися на рівні 2-поверхового будинку», — зазначив Клименко.
За даними ДСНС, влучання ракети в 9-поверхівку сталося в Солом’янському районі Києва. Там зруйнований один під’їзд, нині є загроза обвалу конструкцій.
З-під завалів надзвичайники вже дістали жінку. Є інформація про щонайменше 5 зниклих безвісти мешканців будинку, які не виходять на звʼязок із рідними.
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