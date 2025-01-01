Батько служить разом з сином: історія гранатометників з волинської 100 ОМБр

Батько служить разом з сином: історія гранатометників з волинської 100 ОМБр
Василь та Сергій — батько та син, які служать бійцями у гранатометному взводі 2 механізованого батальйону волинської 100 окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ.

Історію військовослужбовців розповіли у бригаді, пише Суспільне.

Першим на захист України став батько Василь Йосипович на псевдо "Йосип". Чоловік добровольцем прибув до ТЦК, коли дізнався про широкомасштабне вторгнення. 25 лютого 2022 року волинянин вже був у лавах 100 бригади.

"У цивільному житті я був хліборобом-одноосібником. Мав коня, трактор, комбайн, обробляв 15 гектарів землі. Але дізнавшись про війну, лишив господарство і став на захист Батьківщини", — говорить військовий Василь.

Торік влітку до лав ЗСУ приєднався і син Сергій з позивним "Сєрий". Чоловік до цього працював водієм-далекобійником, часто мав закордонні рейси.

"Звісно, батько допоміг мені швидше адаптуватися у війську. А згодом рідними для мене стали усі побратими. Ми з хлопцями тепер як одна сім’я", – каже боєць Сергій.

У рідному волинському селі Рудка-Миринська батька з сином чекають дружини, сестри, доньки та внучки.

Що відомо про бойовий шлях 100 ОМБр

У квітні 2023-го бійців 100-ї бригади передислокували для виконання бойових завдань на сході. З весни 2023-го військові бригади неодноразово звітували про успіхи на передовій і знищення російського озброєння, техніки та особового складу. У червні бригада відзначила на передовій п'яту річницю від дня створення.

За час боїв на сході, кажуть військові, волинські бійці не здали жодної позиції. В липні 2023 президент України Володимир Зеленський вручив 100-й Окремій бригаді Тероборони Волині відзнаку "За мужність та відвагу".

Восени 2023-го 51-й окремий Камінь-Каширський батальйон бригади підсилили танковим підрозділом. Наприкінці березня 2024-го 100 окрему бригаду територіальної оборони офіційно реорганізували в 100 окрему механізовану бригаду. Таке рішення ухвалило Командування Збройних сил України.

У квітні 2024-го підрозділи 100 окремої механізованої бригади приступили до виконання бойових завдань на Донецькому напрямку. Після цього в червні цього року бійці "Сталевої сотки" повернулися з передової на відновлення. З серпня військові знову відправилися на передову.

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Теги: Україна, росія, війна, Волинь
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