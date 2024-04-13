Коли у у луцьких школах почнуться весняні канікули
Сьогодні, 11:05
Учні шкіл Луцької громади відпочиватимуть протягом одного тижня.
Про це в коментарі misto.media розповів директор департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар.
Для всіх учнів Луцької громади канікули триватимуть з 24 до 30 березня, зазначив він.
Повернутися до навчального процесу школярі мають 31 березня.
Нагадаємо, за рекомендаціями Міністерства освіти і науки України, тривалість канікул у закладах освіти впродовж навчального року не може становити менш як 30 календарних днів.
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Про це в коментарі misto.media розповів директор департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар.
Для всіх учнів Луцької громади канікули триватимуть з 24 до 30 березня, зазначив він.
Повернутися до навчального процесу школярі мають 31 березня.
Нагадаємо, за рекомендаціями Міністерства освіти і науки України, тривалість канікул у закладах освіти впродовж навчального року не може становити менш як 30 календарних днів.
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