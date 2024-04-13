Коли у у луцьких школах почнуться весняні канікули

Коли у у луцьких школах почнуться весняні канікули
Учні шкіл Луцької громади відпочиватимуть протягом одного тижня.

Про це в коментарі misto.media розповів директор департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар.

Для всіх учнів Луцької громади канікули триватимуть з 24 до 30 березня, зазначив він.

Повернутися до навчального процесу школярі мають 31 березня.

Нагадаємо, за рекомендаціями Міністерства освіти і науки України, тривалість канікул у закладах освіти впродовж навчального року не може становити менш як 30 календарних днів.

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Теги: Луцьк, канікули
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