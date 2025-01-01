Туристів наче влітку: показали, як волиняни зимою відпочивають на Світязі. ВІДЕО

Туристів наче влітку: показали, як волиняни зимою відпочивають на Світязі. ВІДЕО
У мережі з’явилися кадри, як навіть узимку Світязь приваблює чимало туристів.

На сторінці відомого світязького готелю Nester House у TikTok опублікували кілька відео, де видно, що центральний пляж вихідними був заповнений автомобілями, ніби в розпал сезону, а на самому озері перебувало чимало відпочивальників.

Люди приїхали сюди, щоб покататися на ковзанах по кризі, яка утворилася завдяки сильним морозам. Хтось катався на квадроциклах по замерзлій поверхні водойми, а дехто навіть вирушив у пішу прогулянку до острова в центрі озера.

Не менш жваво було й на озері Чорному, що входить до складу Шацьких озер. Там люди організували справжній природний каток і навіть облаштували пункт прокату ковзанів.

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