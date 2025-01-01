«Так і не дізнався про вагітність дружини, не побачив сина»: спогади про Героя з Волині Володимира Степашука

Капітану поліціїбув 31 рік, коли він став воїном Небесного Війська.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.13 років чоловік віддано служив українському народу, працював у секторі дізнання Маневицького підрозділу поліції, а в лютому 2023 чітко зрозумів, що бачить свою роль у захисті країни від російського окупанта. Тоді й приєднався до бригади Нацполіції «Лють» та став штурмовиком.«За характером Володимир був добрим, вимогливим і принциповим до себе. Він, як за щось брався, то виконував це якісно і до кінця. Як і має бути для справжнього військового, а тим більше штурмовика», - пригадує, побратим Володимира, який нині на реабілітації після поранення.На жаль, повернувся з війни Володимир "На щиті" – загинув як Герой, у бою 13 вересня 2023 року.Будучи пораненим, попри біль і виснаження, він з побратимами йшов далі виконувати завдання. Його не вдалося евакуювати через систематичні обстріли артилерії зі сторони ворога.Володимир так і не дізнався про вагітність дружини, не побачив свого другого сина, про якого так сильно мріяв, не почув новин про перемогу, яку так прагнув наблизити.«Ці люди, які загинули, для мене не «були», вони «є», тільки перебувають в інших вимірах. Я хочу, щоб українці знали про нього, що він загинув, захищаючи нас всіх, захищаючи наші землі своєю найдорожчою ціною, тобто ціною свого життя. Для мене такі люди - герої», - каже побратим. Олексій поділився своїми спогадами про загиблого Володимира, адже хоче, аби українці пам’ятали про його подвиг.Дивіться спогади про Володимира у відео.