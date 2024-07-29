29-річний волинянин викрав з магазину скриньку для пожертв на потреби ЗСУ
Сьогодні, 12:28
Відкрито викрав скриньку для пожертв на потреби ЗСУ: на Волині поліцейські оперативно встановили та затримали зловмисника.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Сьогодні вночі, 24 лютого, до поліції надійшло повідомлення, що з магазину у Любомлі невідомий відкрито викрав скриньку для пожертв на потреби ЗСУ. У скриньці знаходилось понад одну тисячу гривень. Зловмисник з місця пригоди втік.
Оперативники за гарячими слідами встановили, що до вчинення грабежу причетний раніше судимий 29-річний житель Любомльщини.
Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
За фактом грабежу слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України.
Вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу.
Досудове розслідування триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Сьогодні вночі, 24 лютого, до поліції надійшло повідомлення, що з магазину у Любомлі невідомий відкрито викрав скриньку для пожертв на потреби ЗСУ. У скриньці знаходилось понад одну тисячу гривень. Зловмисник з місця пригоди втік.
Оперативники за гарячими слідами встановили, що до вчинення грабежу причетний раніше судимий 29-річний житель Любомльщини.
Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
За фактом грабежу слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України.
Вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу.
Досудове розслідування триває.
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